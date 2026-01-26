Ceará lidera produção de camarão e impulsiona expansão no Nordeste

Ceará lidera produção de camarão no País / Crédito: FCO FONTENELE

Apesar da liderança consolidada, a atividade vem passando por um processo de expansão territorial, avançando para outros estados do Nordeste e para áreas mais interioranas da região.



Dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), do Banco do Nordeste, indicam que o Nordeste foi responsável por praticamente toda a produção brasileira de camarão em 2024 e 2025.

A estimativa é de que a produção nacional alcance cerca de 172 mil toneladas em 2025, mantendo uma trajetória de crescimento observada nos últimos anos.

O Ceará lidera esse movimento. O Estado responde por cerca de 57% da produção nacional e apresenta a maior taxa de crescimento do País, com avanço médio anual em torno de 28% entre 2020 e 2024.

