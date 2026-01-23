MP do Ceará apura cobrança de acesso à praia da Cofeco

MP do Ceará apura cobrança vinculada ao acesso à praia na área da antiga Cofeco, em Fortaleza / Crédito: Google Maps

A apuração busca verificar a legalidade da cobrança associada ao acesso à praia e ao rio na região.



Durante a inspeção, os agentes constataram que é cobrada uma taxa de R$ 25 por pessoa na portaria de entrada da área. O valor é cobrado para acesso ao clube que funciona no local e, na prática, também é exigido de quem pretende apenas chegar à praia ou à margem do rio por meio da estrada que corta o terreno.

De acordo com o MPCE, foi identificada a existência de uma rota alternativa de acesso à praia e ao rio.

No entanto, o trajeto é permitido apenas a pedestres e apresenta limitações, como distância considerável e ausência de condições adequadas de acessibilidade, o que pode dificultar o deslocamento de pessoas que dependem de veículos, como famílias, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Para a secretária-executiva do Decon e promotora de Justiça, Ann Celly Sampaio, a apuração não se restringe à cobrança em si, mas às condições de acesso aos bens de uso comum.