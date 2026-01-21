Inflação perde força, mas inadimplência cresce no Ceará

Preços desaceleram em Fortaleza, mas dívidas seguem pressionando famílias / Crédito: FERNANDA BARROS

Dados do Radar do Varejo Cearense, divulgados pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), mostram que, enquanto a inflação no Estado desacelerou, os indicadores de inadimplência seguiram em trajetória de crescimento.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) encerrou 2025 com alta de 4,1%, abaixo do índice registrado em 2024, quando o IPCA local foi de 4,9%. O resultado indica que os preços continuaram subindo, porém em ritmo mais moderado, movimento que se manteve ao longo do último ano.



O valor médio das dívidas em atraso no Estado foi estimado em R$ 4.326, inferior à média nacional de R$ 4.833. O detalhamento do perfil dos negativados mostra que 33,5% concentram débitos de até R$ 500, enquanto 15,8% acumulam dívidas superiores a R$ 7,5 mil.

Os dados também indicam que o tempo médio de permanência na inadimplência no Ceará é de aproximadamente 29,6 meses, acima da média nacional, de 28,7 meses.

A análise por tipo de credor revela que 57,9% das dívidas em atraso no Ceará estão concentradas no setor bancário. Em seguida, aparecem as contas de água e energia, que representam 19,3% dos débitos, e o comércio, com 7%.

