Endividamento das famílias em Fortaleza recua para 67,6%

O início de 2026 traz um cenário de atenção, mas também de reorganização, para o orçamento das famílias em Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE, aponta que o percentual de consumidores endividados na Capital caiu para 67,6% em janeiro de 2026, uma redução de 2 pontos percentuais em relação a dezembro.

Na comparação com o início de 2025, quando o índice era de 74,4%, os dados sugerem uma tendência gradual de ajuste no orçamento das famílias fortalezenses.

Apesar do recuo no endividamento total, o comprometimento da renda ainda é significativo. Em média, os consumidores de Fortaleza destinam 34,5% da renda familiar ao pagamento de dívidas, com valor médio de débito de R$ 1.749. O cartão de crédito segue como o principal instrumento de endividamento, utilizado por 72,5% dos entrevistados, o que reforça a dependência do crédito parcelado no dia a dia das famílias.



Outro ponto de atenção é o comportamento das contas em atraso. Mesmo com a queda no número total de endividados, houve aumento de 0,4 ponto percentual nas dívidas vencidas, que alcançaram 19,6% em janeiro. Já a inadimplência potencial — consumidores que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas — ficou em 9,7%, indicando que parte do alívio observado ainda é frágil.


