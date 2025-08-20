Compre do Ceará: 50% dos barcos pesqueiros param após tarifaço

Linha de produção da Compex Indústria e Comércio de Pesca e importação. Projeto Compre do Ceará. / Crédito: FÁBIO LIMA

A imposição de tarifas de 50% para os pescados cearenses que chegam ao mercado dos Estados Unidos já faz com que metade das embarcações pesqueiras não retornem ao mar. O custo da viagem não compensa para os pescadores, afirma o 1º secretário do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindifrios), Paulo Gonçalves.

Neste primeiro mês com a nova realidade tarifária, o impacto sobre uma cadeia produtiva que envolve mais de 120 mil trabalhadores tem sido sensível. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do pescador ao armador e do transportador ao industrial, uma série de dúvidas paira sobre a viabilidade da operação. Para Paulo, sócio da Compex Indústria e Comércio de Pesca e Exportação e membro de uma família com relação intergeracional com a pesca, o apoio do mercado local é fundamental para superar esse momento de crise. "É importante que o cearense passe a comer mais peixe. É a proteína mais saudável que existe, tem Ômega 3, magnésio, baixíssimo colesterol. O pescado cearense sempre será a melhor opção", afirma.

Em conversa com O POVO para a campanha Compre do Ceará, em seu escritório, em Fortaleza, destacou que sua família está na pesca há cinco gerações. A chegada dos imigrantes espanhóis ao Brasil se deu em circunstâncias inesperadas, já que o destino final era o Rio Grande do Sul, mas acabaram se estabelecendo no Ceará após seu barco precisar de reparos ao passar na costa cearense. De lá pra cá, a relação com o litoral alencarino permanece próxima. Paulo Gonçalves, sócio da Compex Industria e Comércio de Pesca e importação, comenta que o pai possuiu barcos similares ao artesanato que decora sua empresa. O negócio do pai perdurou do início da década de 1960 até o início da década de 1990 Crédito: FÁBIO LIMA

Após o pai vender seu negócio para empresários pernambucanos, o que incluiu os barcos de pesca que a família mantinha, ele resolveu apostar num negócio próprio, em 1995. Neste ano, a Compex completa 30 anos de mercado, empregando quase 200 funcionários diretos no beneficiamento de pescados.

Justo em ano representativo para a empresa, que também realiza investimento em porto próprio com certificação das autoridades de sanidade animal - "o primeiro do Ceará", destaca o empresário -, veio o impacto do tarifaço. Somente nessa semana, Paulo recebeu quatro armadores (donos de barcos de pesca artesanal) parceiros que informaram que irão reduzir pela metade a quantidade de embarcações que irão ao alto-mar. A tendência é de que continuem pescando apenas barcos menores ou aqueles movidos à vela. "O susto foi grande", conta o empresário sobre a primeira reação à imposição de Trump. O primeiro impacto foi a taxa de 10%, remediada com redução da margem de lucro e acordo com os parceiros comerciais.