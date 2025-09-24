Jeri: MPCE pede suspensão de obras por falta de licenciamento

Órgão cobra suspensão imediata das obras em Jericoacoara, autorizadas sem licenciamento ambiental; Justiça deve decidir sobre o caso

O Ministério Público do Ceará (MPCE) , por meio da Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara e do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), ingressou com ação civil pública pedindo a suspensão imediata de obras no Parque Nacional de Jericoacoara.

Segundo o órgão, as intervenções foram autorizadas sem a realização de estudos prévios e sem o devido licenciamento ambiental.



Essa não é a primeira vez que o caso chega ao conhecimento das autoridades. Em agosto deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) já havia recomendado a paralisação das obras, sob o argumento de que elas representavam riscos ao meio ambiente e desrespeitavam normas legais.



A recomendação tem caráter administrativo. Funciona como uma orientação ou alerta, que não obriga o cumprimento imediato, mas aponta possíveis irregularidades e pede que órgãos ou empresas responsáveis adotem medidas corretivas.

