Atuação local é estratégico para crescimento do setor de TI no Ceará

Presença local é estratégia de desenvolvimento / Crédito: Reginaldo Marinho

A transformação digital das empresas brasileiras evidencia uma tendência crescente: a valorização da atuação local como estratégia para soluções mais eficientes e alinhadas às demandas regionais. No Ceará, esse movimento ganha relevância à medida que o Estado se consolida como um polo emergente de inovação, conectividade e infraestrutura digital no Nordeste. Com investimentos contínuos, disponibilidade de mão de obra qualificada, oferta de energia e localização estratégica, o Ceará vem atraindo empresas e projetos voltados à tecnologia e à economia digital. Dados oficiais indicam que, nos últimos dois anos, o governo federal e parceiros investiram mais de R$ 1,3 bilhão em programas de ciência, tecnologia e inovação no estado. Os recursos contemplam ações de fomento à pesquisa, capacitação profissional e operações de crédito para empresas e instituições locais, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação.

Inserida no ecossistema regional, a Hostweb, empresa cearense especializada em infraestrutura de TI e Cibersegurança, tem reforçado a relevância do desenvolvimento tecnológico ancorado na realidade empresarial local. O projeto do Data Center da companhia foi concebido por engenheiros cearenses que hoje atuam diretamente na operação, reunindo conhecimento técnico, experiência de mercado e compreensão das necessidades específicas das empresas da região.

A presença desses profissionais no dia a dia do negócio permite a entrega de soluções alinhadas às melhores práticas do setor, considerando demandas como conectividade, escalabilidade, segurança da informação e continuidade operacional, especialmente importante para a expansão das organizações que atuam no Nordeste. Ao longo do último ano, a Hostweb avançou na consolidação de sua infraestrutura com a obtenção de certificações reconhecidas no setor, como a certificação Tier III, que atesta elevados padrões de disponibilidade, redundância e confiabilidade. Esses reconhecimentos reforçam a maturidade técnica da empresa e contribuem para posicionar o Ceará como um ambiente apto a hospedar operações críticas de tecnologia e dados. Além da robustez da infraestrutura, a personalização das soluções tem se mostrado um diferencial relevante para atender empresas de diferentes segmentos, como indústria, varejo, financeiro, saúde e comércio, cujas operações exigem adequação a contextos econômicos, regulatórios e operacionais específicos.