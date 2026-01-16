Brisanet fecha 2025 com mais de 850 mil clientes móveis

A Brisanet encerrou o ano de 2025 com 852 mil clientes de telefonia móvel ativos, segundo dados operacionais divulgados pela própria empresa referentes ao mês de dezembro.

De acordo com o relatório disponibilizado ao mercado, a cobertura móvel da empresa está presente em 303 municípios e alcança uma população estimada em 14,7 milhões de pessoas. Em comparação com o mesmo período de 2024, a área coberta cresceu 43,9%, variação associada à ampliação da infraestrutura de rede realizada nos últimos anos.

Além do avanço no mercado móvel, a Brisanet também manteve crescimento na banda larga fixa. A empresa encerrou dezembro com uma base de 1.554.231 assinantes nesse segmento. São 4.237 novas conexões a mais do que as registradas em novembro, considerando redes de fibra óptica e tecnologia FWA (acesso fixo sem fio). O que, segundo a empresa, a mantém na liderança do seguimento no Nordeste.

Atualmente, a operadora oferece serviços de banda larga em 158 cidades da região Nordeste. Segundo os dados divulgados, a estrutura instalada permite atendimento potencial a mais de 7,1 milhões de residências com rede de fibra óptica.