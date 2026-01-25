Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apps para pagar IPVA 2026 são seguros? Saiba como fazer

Apps para pagar IPVA 2026 são seguros? Saiba como fazer e cuidados

Pagamento do IPVA 2026 pode ser feito por aplicativos, mas exige atenção a taxas, golpes e dados oficiais para evitar prejuízos
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Resumo

O IPVA 2026 pode ser pago de forma digital no Ceará, incluindo via Pix.

Há desconto de 5% para pagamento em cota única até 30 de janeiro de 2026.

Aplicativos como Gringo, Zapay e PicPay oferecem o pagar o imposto à vista ou parcelado, mas podem ter taxas adicionais.

Especialistas alertam para taxas extras e riscos de golpes digitais.

Com a chegada de 2026, motoristas de todo o Brasil começaram a se organizar para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), obrigatório para manter o veículo regularizado. Desde o dia 1º de janeiro, já é possível emitir os boletos e consultar os valores atualizados do imposto.

Além dos canais oficiais dos governos estaduais, o pagamento do IPVA 2026 passou a ser oferecido também por aplicativos para celular, disponíveis tanto para Android quanto para iOS.

Essas plataformas prometem praticidade, parcelamento facilitado e consulta rápida de débitos, mas levantam dúvidas sobre segurança e custos adicionais.

A seguir, saiba como emitir o boleto do IPVA, tudo sobre descontos e parcelamentos e como pagar via aplicativos.

Como emitir o boleto do IPVA 2026 no Ceará?

No Ceará, os proprietários de veículos podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do IPVA 2026 de três formas. A primeira é pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), na aba Portal de Serviços. A segunda opção é pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Também é possível solicitar a emissão por meio do Assistente Virtual da Sefaz. Nesse caso, é fundamental verificar se o número possui o selo verde de verificação e está identificado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, evitando golpes.

Veja descontos e parcelamento do IPVA 2026 no Ceará

Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 30 de janeiro de 2026 garante desconto de 5% no valor do imposto. Esse abatimento pode chegar a 10% caso o contribuinte também seja participante do programa Sua Nota Tem Valor, com pontuação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

Outra alternativa é o parcelamento do IPVA em até cinco vezes, com vencimentos entre fevereiro e junho de 2026. Cada parcela deve ter valor mínimo de R$ 100, e o desconto do programa Sua Nota Tem Valor também pode ser aplicado, desde que os prazos sejam respeitados.

Aplicativos para pagar o IPVA 2026: como funcionam?

O uso de aplicativos para pagar o IPVA 2026 ganhou popularidade por permitir que todo o processo seja feito pelo celular.

Em geral, essas plataformas permitem consultar a situação do veículo apenas informando a placa, visualizar débitos como IPVA, multas e licenciamento, e finalizar o pagamento sem acessar sites oficiais.

Entre as opções mais conhecidas estão Gringo, Zapay, PicPay, Veloe e Zul+ (Estapar). Os aplicativos oferecem pagamento à vista via Pix ou parcelamento no cartão de crédito, geralmente em até 12 vezes. Em alguns casos, há ainda acesso a serviços extras, como CRLV digital, consulta da CNH e histórico do veículo.

Zapay é confiável para pagar o IPVA 2026?

A Zapay é considerada uma plataforma confiável para o pagamento do IPVA 2026. A empresa é autorizada pelo Sistema Nacional de Trânsito (Senatran) e possui integração direta com os sistemas dos Detrans estaduais, o que garante que os dados consultados e os pagamentos realizados são oficiais.

O aplicativo utiliza protocolos de segurança e criptografia para proteger informações pessoais e bancárias dos usuários. Após o pagamento, o motorista recebe comprovante digital, e a baixa do débito costuma ocorrer entre 24 e 72 horas úteis, dependendo do estado.

No Reclame Aqui, aproximadamente 89% dos consumidores afirmam que voltariam a utilizar o serviço. Esses números reforçam a percepção de confiabilidade da plataforma, apesar das reclamações pontuais relacionadas a prazos de atualização nos sistemas estaduais.

Vantagens e pontos de atenção ao usar aplicativos

Entre as principais vantagens dos aplicativos está a possibilidade de resolver tudo de forma totalmente digital, sem enfrentar filas em bancos ou acessar diferentes sites. O parcelamento no cartão de crédito também é um atrativo, já que nem sempre essa opção está disponível nos canais oficiais.

Por outro lado, é importante ficar atento às taxas cobradas, especialmente em pagamentos parcelados. Como esses apps atuam como intermediadores, o valor final pode ser maior do que o pago diretamente à Secretaria da Fazenda.

Além disso, a compensação do pagamento pode levar alguns dias, exigindo que o usuário guarde o comprovante.

Cuidados na hora de pagar o IPVA 2026

Ao efetuar o pagamento via Pix, é fundamental conferir se o favorecido é a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ informado é 07.954.597/0001-52. A

Sefaz-CE não envia boletos por e-mail, WhatsApp ou Correios, e qualquer mensagem desse tipo deve ser tratada como golpe.

Também é recomendado evitar links recebidos em redes sociais ou aplicativos de mensagens e sempre utilizar canais oficiais ou aplicativos reconhecidos nas lojas digitais.

Quem tem direito à isenção do IPVA?

Têm direito à isenção do IPVA pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas e de terraplanagem, além de veículos utilizados como táxis, mototáxis, ônibus, micro-ônibus, vans e topics do transporte urbano, metropolitano e intermunicipal.

Veículos com mais de 15 anos de fabricação também são isentos do imposto, conforme a legislação estadual vigente.

