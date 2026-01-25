Apps para pagar IPVA 2026 são seguros? Saiba como fazer

Os boletos para pagamentos do IPVA 2026 podem ser emitidos desde o dia 1º de janeiro, com juros a decidir e verificar a partir da emissão do documento. / Crédito: Reprodução/Freepik

Especialistas alertam para taxas extras e riscos de golpes digitais. Com a chegada de 2026, motoristas de todo o Brasil começaram a se organizar para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), obrigatório para manter o veículo regularizado. Desde o dia 1º de janeiro, já é possível emitir os boletos e consultar os valores atualizados do imposto.

Além dos canais oficiais dos governos estaduais, o pagamento do IPVA 2026 passou a ser oferecido também por aplicativos para celular, disponíveis tanto para Android quanto para iOS.

Essas plataformas prometem praticidade, parcelamento facilitado e consulta rápida de débitos, mas levantam dúvidas sobre segurança e custos adicionais.

Como emitir o boleto do IPVA 2026 no Ceará? No Ceará, os proprietários de veículos podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do IPVA 2026 de três formas. A primeira é pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), na aba Portal de Serviços. A segunda opção é pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos. Também é possível solicitar a emissão por meio do Assistente Virtual da Sefaz. Nesse caso, é fundamental verificar se o número possui o selo verde de verificação e está identificado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, evitando golpes.

Veja descontos e parcelamento do IPVA 2026 no Ceará Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 30 de janeiro de 2026 garante desconto de 5% no valor do imposto. Esse abatimento pode chegar a 10% caso o contribuinte também seja participante do programa Sua Nota Tem Valor, com pontuação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.