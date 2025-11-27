Cadeiras de rodas terão de pagar IPVA a partir de 2026? Checamos

A resolução do Contran vale apenas para veículos ciclomotores e começa a valer a partir de 2026 / Crédito: Reprodução / Freepik

Vem circulando nas redes sociais um boato de que, a partir de 2026, cadeiras de rodas elétricas e bicicletas estarão sujeitas ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A informação é falsa. Não há qualquer determinação do que exija o pagamento do imposto, a necessidade de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o emplacamento desses veículos a partir do próximo ano.

Segundo o Governo federal, em notícia institucional, “esses equipamentos não são veículos automotores e, portanto, não se enquadram na cobrança do Imposto sobre o IPVA, tributo que, conforme o Art. 155, inciso III, da Constituição Federal, é de competência exclusiva dos Estados e do Distrito Federal”. Entenda nova resolução do Contran O rumor surgiu por conta de uma confusão envolvendo uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que traz critérios para diferenciar veículos que precisam ou não de determinados equipamentos. Assim, o Conselho dispõe sobre o trânsito, em via pública, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. As normas foram aprovadas em junho de 2023 e valem a partir do próximo ano. A decisão inclui novas regras sobre equipamentos obrigatórios e de proteção e regula a necessidade de registro, emplacamento e CNH para ciclomotores, ou seja, veículos com: