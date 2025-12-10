Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: o que muda para moto-apps com novas exigências

O que muda para motociclistas de aplicativos em Fortaleza com novas exigências e desconto no IPVA

Com duas leis aprovadas pela Câmara Municipal, categoria terá benefícios financeiros, mas também regras mais rígidas para manutenção de exercício da profissão
Autor Mariana Lopes
Autor
Mariana Lopes Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a aprovação de dois projetos de lei pela Câmara Municipal de Fortaleza, na terça-feira, 9, os motociclistas de aplicativo deverão se atentar a uma série de mudanças que impõem novas obrigações de registro e veiculares, mas também aos novos benefícios financeiros e flexibilizações para a categoria.

Promessa de campanha do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o Programa Municipal de Incentivo ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias em Motocicletas foi instituído especificamente para beneficiar os motociclistas que estejam regularmente cadastrados; haverá também exigências para condutores e veículos.

Regulamentação de condutores e veículos

Uma das propostas aprovadas estabelece regras para a categoria e detalha as exigências tanto para o motociclista quanto para o veículo, incluindo idade mínima, tipo de habilitação e equipamentos de segurança.

Leia mais

Para o condutor

Em relação ao condutor, para exercer a atividade de transporte de passageiros, o motociclista deve efetuar o cadastro municipal e comprovar que possui no mínimo 21 anos, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A”, emitida há pelo menos dois anos e com a observação “EAR” (Exerce Atividade Remunerada) válida e sem restrições.

Além disso, será necessário o condutor que trabalha com transporte de pessoas concluir um curso especializado obrigatório destinado a profissionais em transporte de passageiros. Fica proibido o transporte de crianças menores de 10 anos ou de dois, ou mais, passageiros no veículo. Essas medidas atendem à legislação de trânsito federal vigente.

Outros requisitos são:

  1. Antecedentes Criminais: Certidão negativa de antecedentes criminais
  2. Vínculo Legal do Veículo: Posse legítima e formal da motocicleta a ser utilizada no serviço, devidamente licenciada junto aos órgãos de trânsito e conforme as normas de trânsito
  3. Cadastro Municipal: Deve possuir um registro obrigatório (cadastro municipal) junto à Prefeitura de Fortaleza

Para o veículo

Da mesma forma, a motocicleta utilizada para o transporte remunerado privado individual de passageiros deve atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

  1. O veículo deve estar com o licenciamento e documentação regulares
  2. A idade máxima permitida para o veículo estar regular é de 15 anos
  3. O veículo deve possuir cilindrada mínima de 125cc ou potência elétrica equivalente
  4. É necessário utilizar equipamentos obrigatórios conforme a legislação de trânsito federal vigente, incluindo: protetor de motor, antena corta-pipa, aparador de linha e demais itens exigidos
  5. Ter equipamentos de segurança para passageiro condizentes com a legislação federal.

A lei ainda estabelece elementos mínimos de identificação visual ou de identificação eletrônica definidos pela Etufor, com finalidade exclusiva de fiscalização administrativa e segurança viária. Essa identificação não necessita de caráter de uniformização profissional.

  1. Condições de Conservação: Apresentar condições adequadas de segurança e conservação, sem alterações estruturais que comprometam a estabilidade do veículo.
  2. Autorização: Possuir autorização para utilização no transporte remunerado privado individual obtida por meio de vistoria, que será certificada pela Etufor.

Os motociclistas ou condutores de veículos sujeitos a registro e licenciamento junto aos órgãos de trânsito devem providenciar seu cadastro municipal e a autorização do veículo para utilização no transporte remunerado individual de passageiros ou mercadorias.

A manutenção do benefício e a prestação do serviço dependem da regularidade do licenciamento do veículo e do cumprimento integral das normas municipais e estaduais.

Desconto no IPVA

Para ter o desconto de 50% no IPVA, é necessário que o motociclista esteja devidamente cadastrado junto à Etufor e em dia com o pagamento dos IPVAs anteriores e com os tributos municipais. A nova lei ainda traz requisitos adicionais e regras para a manutenção do benefício.

Para se manter hábil a receber o benefício o condutor deve:

  • Comprovar vínculo ativo com a atividade de transporte remunerado privado individual, o que é considerado o exercício efetivo da atividade nos últimos 30 dias na plataforma credenciada.
  • Comprovar a realização de, no mínimo, 3.000 viagens ou entregas intermediadas por operadoras de aplicativos no exercício imediatamente anterior ao da solicitação ou renovação.
  • Não ter cometido infração de trânsito de natureza gravíssima nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão ou renovação.
  • Utilizar motocicletas, ciclomotores ou motonetas com cilindrada mínima de 160 cm³, ou potência elétrica equivalente, devidamente licenciadas.

O desconto diz respeito à parte do IPVA que pertence ao Município, equivalente a 50% do valor total recolhido pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), órgão responsável pela arrecadação do tributo. A previsão inicial da Prefeitura é que cerca de 100 mil veículos estejam enquadrados nesse perfil, representando aproximadamente R$ 9 milhões anuais da fatia municipal.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

IPVA PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar