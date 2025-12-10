Fortaleza: o que muda para moto-apps com novas exigências

Projetos de Lei propostos pelo Executivo de Fortaleza entrarão em vigor a partir da sanção do prefeito, Evandro Leitão (PT) / Crédito: Beatriz Boblitz em 21/06/2024

Com a aprovação de dois projetos de lei pela Câmara Municipal de Fortaleza, na terça-feira, 9, os motociclistas de aplicativo deverão se atentar a uma série de mudanças que impõem novas obrigações de registro e veiculares, mas também aos novos benefícios financeiros e flexibilizações para a categoria. Promessa de campanha do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o Programa Municipal de Incentivo ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias em Motocicletas foi instituído especificamente para beneficiar os motociclistas que estejam regularmente cadastrados; haverá também exigências para condutores e veículos.

Regulamentação de condutores e veículos Uma das propostas aprovadas estabelece regras para a categoria e detalha as exigências tanto para o motociclista quanto para o veículo, incluindo idade mínima, tipo de habilitação e equipamentos de segurança. Leia mais Câmara Municipal aprova desconto de 50% no IPVA para motoristas de app Sobre o assunto Câmara Municipal aprova desconto de 50% no IPVA para motoristas de app Para o condutor Em relação ao condutor, para exercer a atividade de transporte de passageiros, o motociclista deve efetuar o cadastro municipal e comprovar que possui no mínimo 21 anos, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A”, emitida há pelo menos dois anos e com a observação “EAR” (Exerce Atividade Remunerada) válida e sem restrições. Além disso, será necessário o condutor que trabalha com transporte de pessoas concluir um curso especializado obrigatório destinado a profissionais em transporte de passageiros. Fica proibido o transporte de crianças menores de 10 anos ou de dois, ou mais, passageiros no veículo. Essas medidas atendem à legislação de trânsito federal vigente.

Outros requisitos são: Antecedentes Criminais: Certidão negativa de antecedentes criminais Vínculo Legal do Veículo: Posse legítima e formal da motocicleta a ser utilizada no serviço, devidamente licenciada junto aos órgãos de trânsito e conforme as normas de trânsito Cadastro Municipal: Deve possuir um registro obrigatório (cadastro municipal) junto à Prefeitura de Fortaleza Para o veículo Da mesma forma, a motocicleta utilizada para o transporte remunerado privado individual de passageiros deve atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: O veículo deve estar com o licenciamento e documentação regulares A idade máxima permitida para o veículo estar regular é de 15 anos O veículo deve possuir cilindrada mínima de 125cc ou potência elétrica equivalente É necessário utilizar equipamentos obrigatórios conforme a legislação de trânsito federal vigente, incluindo: protetor de motor, antena corta-pipa, aparador de linha e demais itens exigidos Ter equipamentos de segurança para passageiro condizentes com a legislação federal. A lei ainda estabelece elementos mínimos de identificação visual ou de identificação eletrônica definidos pela Etufor, com finalidade exclusiva de fiscalização administrativa e segurança viária. Essa identificação não necessita de caráter de uniformização profissional. Condições de Conservação: Apresentar condições adequadas de segurança e conservação, sem alterações estruturais que comprometam a estabilidade do veículo. Autorização: Possuir autorização para utilização no transporte remunerado privado individual obtida por meio de vistoria, que será certificada pela Etufor. Os motociclistas ou condutores de veículos sujeitos a registro e licenciamento junto aos órgãos de trânsito devem providenciar seu cadastro municipal e a autorização do veículo para utilização no transporte remunerado individual de passageiros ou mercadorias.