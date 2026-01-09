Leapmotor encerra 2025 com mais de 1.200 carros emplacados no Brasil

Leapmotor C10 ultra-híbrido tem motor a combustão que gera energia / Crédito: Luciano Cesário

Em dois meses de atuação no mercado brasileiro, a chinesa Leapmotor conseguiu emplacar mais de 1.200 veículos. Lançada no Brasil no dia 4 de novembro de 2025, a Leapmotor encerrou o ano com uma média superior a 21 carros vendidos por dia. O SUV grande C10 foi o primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, nas versões Elétrico e Ultra-Híbrido. Único carro à venda no País equipado com essa solução, o C10 tem tração exclusivamente elétrica.