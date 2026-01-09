Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leapmotor encerra 2025 com mais de 1.200 carros emplacados no Brasil

Gama composta pelo C10 Elétrico e C10 Ultra-Híbrido será complementada neste ano com o B10, já disponível em pré-venda
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Tipo Notícia

Em dois meses de atuação no mercado brasileiro, a chinesa Leapmotor conseguiu emplacar mais de 1.200 veículos. Lançada no Brasil no dia 4 de novembro de 2025, a Leapmotor encerrou o ano com uma média superior a 21 carros vendidos por dia.

O SUV grande C10 foi o primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, nas versões Elétrico e Ultra-Híbrido. Único carro à venda no País equipado com essa solução, o C10 tem tração exclusivamente elétrica. 

Além disso, a Leapmotor iniciou a comercialização, em regime de pré-venda, do B10. O SUV médio é oferecido em versão elétrica e terá as primeiras unidades entregue aos clientes no início deste ano.

De acordo com a chinesa, todos os modelos da gama no Brasil oferecem amplo pacote de itens de segurança e conforto, incluindo sete airbags, assistente de condução semi-autônoma Leap Pilot e conexão remota com o smartphone por meio de um aplicativo exclusivo.

Em setembro de 2025 a Leapmotor alcançou o marco global de um milhão de carros produzidos, e encerrou o ano passado com mais de 500 mil veículos comercializados mundialmente.

