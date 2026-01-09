Leapmotor encerra 2025 com mais de 1.200 carros emplacados no Brasil

Leapmotor encerra 2025 com mais de 1.200 carros emplacados no BrasilGama composta pelo C10 Elétrico e C10 Ultra-Híbrido será complementada neste ano com o B10, já disponível em pré-venda
Em dois meses de atuação no mercado brasileiro, a chinesa Leapmotor conseguiu emplacar mais de 1.200 veículos. Lançada no Brasil no dia 4 de novembro de 2025, a Leapmotor encerrou o ano com uma média superior a 21 carros vendidos por dia.
O SUV grande C10 foi o primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, nas versões Elétrico e Ultra-Híbrido. Único carro à venda no País equipado com essa solução, o C10 tem tração exclusivamente elétrica.
Além disso, a Leapmotor iniciou a comercialização, em regime de pré-venda, do B10. O SUV médio é oferecido em versão elétrica e terá as primeiras unidades entregue aos clientes no início deste ano.
De acordo com a chinesa, todos os modelos da gama no Brasil oferecem amplo pacote de itens de segurança e conforto, incluindo sete airbags, assistente de condução semi-autônoma Leap Pilot e conexão remota com o smartphone por meio de um aplicativo exclusivo.
Em setembro de 2025 a Leapmotor alcançou o marco global de um milhão de carros produzidos, e encerrou o ano passado com mais de 500 mil veículos comercializados mundialmente.