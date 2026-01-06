IPVA CE 2026: calendário, descontos, boleto e quem paga menos

Saiba como emitir o boleto do IPVA 2026 e quais são os descontos disponíveis / Crédito: Fco Fontenele

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O POVO preparou uma lista com o calendário, os descontos e as formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país.

A seguir, veja se você tem direito a desconto no IPVA 2026 e como realizar o pagamento. Leia mais Cadastro para desconto de 50% no IPVA termina nesta semana Sobre o assunto Cadastro para desconto de 50% no IPVA termina nesta semana IPVA 2026: como emitir o boleto? A emissão do boleto pode ser feita de três formas: Pelo site da Sefaz, na aba Portal de Serviços

Pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas Play Store para Android e App Store para iOS;

Solicitada via Assistente Virtual, pelo número (85) 3108-1404 no WhatsApp. No caso desta última opção, é necessário verificar se o número possui o selo verde de verificação e está registrado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar o IPVA via Pix, operação que pode ser realizada em qualquer banco, verifique se o nome do favorecido é Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52. A Sefaz-CE não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou e-mail. IPVA 2026: quem tem desconto no imposto? Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única, até o dia 30 de janeiro de 2026, terão um desconto de 5%. Esse abatimento pode chegar a 10% se combinado com o desconto de até 5% oferecido aos participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), que acumularam pontos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.