Renault registra crescimento de 3,5% em 2025 e emplaca mais de 1,6 milhão de carros

Renault Kardian foi um dos destaques comerciais da marca em 2025 / Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault

A Renault encerrou 2025 com 1,6 milhão de veículos vendidos em todo mundo, crescimento de 3,2% em em comparação com 2024. De acordo com a marca, o saldo positivo foi alavanco pelo aumento de 10% nas vendas mundiais carros de passeio (1,2 milhão de unidades vendidas). O resultado marca o terceiro ano consecutivo de crescimento para a marca Renault. Na Europa, a francesa cresceu 7,4% em vendas de carros de passeio, com veículos eletrificados totalizando 60% dos emplacamentos, em alta de 12% em comparação com o ano anterior. Fora da Europa, o crescimento foi de 11,7%, mantendo a posição da Renault como marca francesa automotiva líder no mundo.

Veja o desempenho comercial da Renault nos mercados onde a marca opera · América Latina: as vendas tiveram alta de 11,3% (272.600 vendas), alavancadas pelo Kardian.