Renault registra crescimento de 3,5% em 2025 e emplaca mais de 1,6 milhão de carros

Francesa ficou em segundo lugar nas vendas do mercado automotivo da Europa; na América Latina, o crescimento nas vendas supera 11%
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Renault encerrou 2025 com 1,6 milhão de veículos vendidos em todo mundo, crescimento de 3,2% em em comparação com 2024. De acordo com a marca, o saldo positivo foi alavanco pelo aumento de 10% nas vendas mundiais carros de passeio (1,2 milhão de unidades vendidas).

O resultado marca o terceiro ano consecutivo de crescimento para a marca Renault. Na Europa, a francesa cresceu 7,4% em vendas de carros de passeio, com veículos eletrificados totalizando 60% dos emplacamentos, em alta de 12% em comparação com o ano anterior. Fora da Europa, o crescimento foi de 11,7%, mantendo a posição da Renault como marca francesa automotiva líder no mundo.

Veja o desempenho comercial da Renault nos mercados onde a marca opera

· América Latina: as vendas tiveram alta de 11,3% (272.600 vendas), alavancadas pelo Kardian.

· Turquia: A Renault ocupa a primeira posição neste mercado, com um crescimento de 8,0% e 144.331 vendas, amparadas por uma forte performance no 2º semestre, especialmente do Duster.

· Coreia do Sul: as vendas mais do que duplicaram, chegando a 52.300 unidades (55,9%), lideradas pelo Grand Koleos (40.877 vendas).

· Marrocos: a Renault atingiu um crescimento de 44,8%, vendendo 41.100 veículos, com participação de mercado em alta de 1,4%, chegando a 17,4%, amparadas peloos emplacamentos do Kardian.

· Índia: a Renault registrou um aumento de 18,3% no 2º semestre de 2025 em comparação com o ano anterior, com um crescimento de 27,4% das vendas no 4º trimestre.

Europa: crescimento em Carros de Passeio alavancado pela eletrificação. A Renault ocupa a 2ª posição na Europa em 2025, registrando vendas de 1.004.000 veículos.

