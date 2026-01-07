IPVA 2026: consulta e emissão de boletos indisponíveis na Sefaz

Plataformas para consulta e emissão dos boletos do IPVA estão indisponíveis / Crédito: Samuel Setubal

A consulta e a emissão de boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira, 7, nos canais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Tanto o site da internet quanto o aplicativo para smartphones não completam a conexão, segundo leitores avisaram à redação: “Vocês sabem se está com algum problema no sistema da Sefaz? Estou tentando gerar o IPVA, mas o site só fica rodando”.

O POVO tentou acessar o Portal de Serviços da Sefaz e simular a emissão dos boletos, mas a página na internet não carrega. Já no aplicativo Meu IPVA para Android e iOS, ao preencher os dados do veículo, o app emite um aviso: "Não foi possível pesquisar o veículo. Por favor, tente mais tarde". Contatada, a Sefaz informou que "o sistema de emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está passando por instabilidade em função do alto volume de solicitações".

"O Fisco estadual está trabalhando para normalizar o acesso e reforça que o prazo para o pagamento da cota única segue até 30 de janeiro", concluiu.

Veja datas e como emitir o boleto do IPVA 2026 A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O POVO preparou uma lista com o calendário, os descontos e as formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país. A seguir, veja se você tem direito a desconto no IPVA 2026 e como realizar o pagamento.

IPVA 2026: como emitir o boleto? A emissão do boleto pode ser feita de três formas: Pelo site da Sefaz, na aba Portal de Serviços

Pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas Play Store para Android e App Store para iOS;

Solicitada via Assistente Virtual, pelo número (85) 3108-1404 no WhatsApp. No caso desta última opção, é necessário verificar se o número possui o selo verde de verificação e está registrado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.