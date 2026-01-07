Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPVA 2026: consulta e emissão de boletos indisponíveis na Sefaz

IPVA 2026: consulta e emissão de boletos apresentam instabilidade na plataforma da Sefaz

Proprietários de veículos não conseguem consultar os valores e pagar o imposto nem no site, nem no aplicativo Meu IPVA
Atualizado às Autor Armando de Oliveira Lima
A consulta e a emissão de boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira, 7, nos canais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE).

Tanto o site da internet quanto o aplicativo para smartphones não completam a conexão, segundo leitores avisaram à redação: “Vocês sabem se está com algum problema no sistema da Sefaz? Estou tentando gerar o IPVA, mas o site só fica rodando”.

O POVO tentou acessar o Portal de Serviços da Sefaz e simular a emissão dos boletos, mas a página na internet não carrega. Já no aplicativo Meu IPVA para Android e iOS, ao preencher os dados do veículo, o app emite um aviso: “Não foi possível pesquisar o veículo. Por favor, tente mais tarde”.

Contatada, a Sefaz informou que "o sistema de emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está passando por instabilidade em função do alto volume de solicitações".

"O Fisco estadual está trabalhando para normalizar o acesso e reforça que o prazo para o pagamento da cota única segue até 30 de janeiro", concluiu.

Veja datas e como emitir o boleto do IPVA 2026

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

O POVO preparou uma lista com o calendário, os descontos e as formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país.

A seguir, veja se você tem direito a desconto no IPVA 2026 e como realizar o pagamento.

IPVA 2026: como emitir o boleto?

A emissão do boleto pode ser feita de três formas:

  • Pelo site da Sefaz, na aba Portal de Serviços
  • Pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas Play Store para Android e App Store para iOS;
  • Solicitada via Assistente Virtual, pelo número (85) 3108-1404 no WhatsApp.

No caso desta última opção, é necessário verificar se o número possui o selo verde de verificação e está registrado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar o IPVA via Pix, operação que pode ser realizada em qualquer banco, verifique se o nome do favorecido é Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52. A Sefaz-CE não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou e-mail.

IPVA 2026: quem tem desconto no imposto?

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única, até o dia 30 de janeiro de 2026, terão um desconto de 5%.

Esse abatimento pode chegar a 10% se combinado com o desconto de até 5% oferecido aos participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), que acumularam pontos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

Também há a possibilidade de parcelar o IPVA 2026 em cinco vezes, com vencimentos nos dias 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril, 13 de maio e 12 de junho.

O valor mínimo de cada parcela é R$ 100. O desconto oferecido pelo SNTV também é aplicável nessa modalidade, desde que a data de vencimento seja respeitada.

A seguir, veja o calendário das parcelas:

  • 1ª parcela: 13/02/2026
  • 2ª parcela: 13/03/2026
  • 3ª parcela: 13/04/2026
  • 4ª parcela: 13/05/2026
  • 5ª parcela: 12/06/2026

IPVA 2026: quem é isento do pagamento?

Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como os proprietários de máquinas agrícolas e de terraplanagem, táxis, mototáxis, ônibus, micro-ônibus, vans e topics de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Com Arthur Albano, especial para O POVO

