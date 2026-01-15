Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procura por carros de marcas chinesas cresce 80% no Ceará em 2025, revela Webmotors

BYD lidera a procura entre as marcas que estrearam nos últimos cinco anos no país
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A procura por carros de marcas chinesas no Ceará cresceu 80% em relação a 2024, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. O levantamento considera marcas que iniciaram vendas no Brasil nos últimos cinco anos. São elas: BYD, GWM, GAC, Omoda, Zeekr, Geely, MG Motor e Leapmotor.

Segundo o estudo, a procura por modelos usados dessas marcas foi o que mais cresceu no período, com alta de 101% no Estado na comparação com 2024. Neste cenário, a BYD desponta como a marca que mais recebeu buscas na comparação com as concorrentes, respondendo por 70% do total de procuras no período. Na sequência, estão GWM (26,59%), Zeekr (1,70%), Geely (0,74%), Omoda (0,36%), MG Motor (0,29%) e GAC (0,27%).

BYD e GWM, vale lembrar, são marcas que, embora recém-chegadas, têm mais tempo no mercado brasileiro com relação às demais, que se estabeleceram majoritariamente no País a partir de 2025.

O segmento de 0KM também observou forte alta no período, com crescimento de 53% nas buscas no Ceará em 2025 na comparação com o ano anterior. Neste mercado, a BYD também lidera, com 61,41% do total de buscas, seguida por GWM (24,88%), GAC (5,66%), Omoda (3,32%), Zeekr (2,42%), Geely (1,60%), MG Motor (0,56%) e Leapmotor (0,15%).

Confira as buscas a veículos seminovos das marcas chinesas no Ceará

BYD - 70,05%

GWM - 26,59%

Zeekr - 1,70%

Geely - 0,74%

Omoda - 0,36%

MG Motor - 0,29%

GAC - 0,27%

Leapmotor - (não pontuou)

Confira as buscas a veículos zero km das marcas chinesas no Ceará

BYD - 61%

GWM - 24,88%

GAC - 6%

Omoda - 5%

Zeekr - 4%

Geely - 2%

MG Motor - 1%

Leapmotor - 0,2%

