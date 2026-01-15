Procura por carros de marcas chinesas cresce 80% no Ceará em 2025, revela Webmotors

Procura por carros de marcas chinesas cresce 80% no Ceará em 2025, revela WebmotorsBYD lidera a procura entre as marcas que estrearam nos últimos cinco anos no país
A procura por carros de marcas chinesas no Ceará cresceu 80% em relação a 2024, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. O levantamento considera marcas que iniciaram vendas no Brasil nos últimos cinco anos. São elas: BYD, GWM, GAC, Omoda, Zeekr, Geely, MG Motor e Leapmotor.
Segundo o estudo, a procura por modelos usados dessas marcas foi o que mais cresceu no período, com alta de 101% no Estado na comparação com 2024. Neste cenário, a BYD desponta como a marca que mais recebeu buscas na comparação com as concorrentes, respondendo por 70% do total de procuras no período. Na sequência, estão GWM (26,59%), Zeekr (1,70%), Geely (0,74%), Omoda (0,36%), MG Motor (0,29%) e GAC (0,27%).
BYD e GWM, vale lembrar, são marcas que, embora recém-chegadas, têm mais tempo no mercado brasileiro com relação às demais, que se estabeleceram majoritariamente no País a partir de 2025.
O segmento de 0KM também observou forte alta no período, com crescimento de 53% nas buscas no Ceará em 2025 na comparação com o ano anterior. Neste mercado, a BYD também lidera, com 61,41% do total de buscas, seguida por GWM (24,88%), GAC (5,66%), Omoda (3,32%), Zeekr (2,42%), Geely (1,60%), MG Motor (0,56%) e Leapmotor (0,15%).
Confira as buscas a veículos seminovos das marcas chinesas no Ceará
BYD - 70,05%
GWM - 26,59%
Zeekr - 1,70%
Geely - 0,74%
Omoda - 0,36%
MG Motor - 0,29%
GAC - 0,27%
Leapmotor - (não pontuou)
Confira as buscas a veículos zero km das marcas chinesas no Ceará
BYD - 61%
GWM - 24,88%
GAC - 6%
Omoda - 5%
Zeekr - 4%
Geely - 2%
MG Motor - 1%
Leapmotor - 0,2%
