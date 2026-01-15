Procura por carros de marcas chinesas cresce 80% no Ceará em 2025, revela Webmotors

A procura por carros de marcas chinesas no Ceará cresceu 80% em relação a 2024, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. O levantamento considera marcas que iniciaram vendas no Brasil nos últimos cinco anos. São elas: BYD, GWM, GAC, Omoda, Zeekr, Geely, MG Motor e Leapmotor.



Segundo o estudo, a procura por modelos usados dessas marcas foi o que mais cresceu no período, com alta de 101% no Estado na comparação com 2024. Neste cenário, a BYD desponta como a marca que mais recebeu buscas na comparação com as concorrentes, respondendo por 70% do total de procuras no período. Na sequência, estão GWM (26,59%), Zeekr (1,70%), Geely (0,74%), Omoda (0,36%), MG Motor (0,29%) e GAC (0,27%).