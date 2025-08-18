Carro elétrico paga IPVA ou tem isenção? Entenda regras

IPVA: carros elétricos continuam incluídos na lista de automóveis pagantes / Crédito: Divulgação/ Governo de Pernambuco

Com a consolidação e o alto crescimento na venda de automóveis elétricos no Brasil, muito se discute sobre a substituição de combustíveis fósseis pela energia elétrica, a sustentabilidade dessa troca e a economia do consumidor. Já em relação aos impostos, como o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, carros elétricos continuam incluídos na lista de automóveis pagantes. No entanto, as regras diferem dependendo do estado em que o carro foi registrado, podendo haver isenções e reduções.