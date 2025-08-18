Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carro elétrico paga IPVA ou tem isenção? Entenda regras

IPVA de carro elétrico no Brasil: entenda isenção e regras

Além da economia e sustentabilidade, carros elétricos podem ser isento de impostos em alguns estados do Brasil; confira
Com a consolidação e o alto crescimento na venda de automóveis elétricos no Brasil, muito se discute sobre a substituição de combustíveis fósseis pela energia elétrica, a sustentabilidade dessa troca e a economia do consumidor.

Já em relação aos impostos, como o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, carros elétricos continuam incluídos na lista de automóveis pagantes. No entanto, as regras diferem dependendo do estado em que o carro foi registrado, podendo haver isenções e reduções.

No Ceará, apesar de não haver isenção, a alíquota, percentual utilizado para calcular o valor de um imposto é de 2% para automóveis movidos a energia elétrica. Essa porcentagem pode chegar até 3,5% em veículos de combustão fóssil, a depender da potência do motor.

IPVA de carro elétrico no Brasil: confira como as regras funcionam nos estados

  • São Paulo (SP): Até 2026, isenção de carro elétricos, híbridos e movidos a gás natural
  • Rio de Janeiro (RJ): 1,5% para híbridos e movidos a gás natural, 0,5% de IPVA para carros 100% elétricos
  • Pernambuco (PE): Isenção total de IPVA no primeiro ano e 1% a partir do segundo ano; carros híbridos pagam 0,75% e 1,5% respectivamente.
  • Paraíba (PB): Isenção total de IPVA para veículos 100% elétricos
  • Rio Grande do Norte (RN): Isenção total de IPVA para veículos 100% elétricos
  • Minas Gerais (MG): Isenção apenas para carros elétricos e híbridos fabricados no estado
  • Mato Grosso do Sul (MS): Desconto de 70% no IPVA de carros elétricos e híbridos
  • Maranhão (MA): Isenção no primeiro ano; 0,5% no segundo ano, 1% do seguinte em diante para carros elétricos. Para híbridos, isenção, seguida de 0,75% e 1,5%, respectivamente. Desde que custem até R$ 150 mil reais e tenham sido adquiridos em concessionária maranhense.
  • Distrito Federal (DF): Isenção para carros 100% elétricos
  • Bahia (BA): Isenção para carros 100% elétricos que custam até R$ 300 mil reais, 0,5% no segundo ano, 1% no terceiro ano em diante.
  • Alagoas (AL): Isenção no primeiro ano; 0,5% no segundo ano, 1% do seguinte em diante para carros elétricos. Para híbridos, isenção, seguida de 0,75% e 1,5%, respectivamente.
  • Paraná (PR): Carro elétrico paga 3,5% de IPVA. Já os automóveis movidos a gás natural tem a porcentagem reduzida para 1%.
  • Piauí (PI): Alíquota de 1% apenas para carros elétricos, os híbridos não têm desconto.

Na Região Norte e nos estados de Santa Catarina e Espírito Santo, não são oferecidos descontos para veículos eletrificados.

Esses descontos acontecem devido aos carros elétricos serem ecologicamente corretos, desde sua fabricação ao uso, diminuindo a emissão de gases poluentes e necessitando de uma menor manutenção de peças.

