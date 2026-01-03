Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chinesa BYD supera Tesla como maior vendedora de carros elétricos

Montadora chinesa vendeu mais de 2 milhões de veículos a bateria em 2025. Já empresa de Elon Musk afirma que agora aposta em robotáxis e robôs humanoides para serviço doméstico.A Tesla perdeu a coroa de maior vendedora mundial de veículos elétricos para a rival chinesa BYD, apontam os números anuais divulgados pelas duas empresas. A montadora chinesa vendeu 2,26 milhões de carros movidos a bateria em 2025, contra 1,64 milhão de unidades entregues pela empresa de Elon Musk. De outubro a dezembro, a Tesla sofreu uma queda maior do que o esperado, com 418 mil veículos entregues — ou seja, 15,6% a menos do que os 495 mil do mesmo trimestre em 2024. No total de 2025, a redução foi de 9% em relação ao ano anterior. A montadora sofreu com o fim de incentivos fiscais em setembro nos Estados Unidos. Além disso, se vê diante da antipatia de parte dos consumidores contra o polêmico Musk — que chegou a ocupar um cargo temporário no governo de Donald Trump antes de a aliança com o presidente americano implodir — e a crescente concorrência de rivais chineses e europeus. Os resultados emergem como reviravolta para Musk, que antes descartava a BYD como ameaça, enquanto a ascensão da Tesla parecia imparável. No passado, a Tesla esmagou outras montadoras com muito mais recursos, ajudando a tornar Musk o homem mais rico do mundo. Desafios também para BYD A China é hoje o maior mercado mundial para veículos movidos a fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis, incluindo elétricos e híbridos plug-in. Apesar da vitória sobre a concorrente, a BYD, sediada em Shenzhen, viu as vendas totais caírem 18,3% entre 2024 e 2025, impactada pela crescente concorrência local e o enfraquecimento da sua liderança tecnológica. No ano passado, a chinesa ofereceu recursos avançados de direção autônoma em veículos elétricos e lançou dois modelos equipados com tecnologia de carregamento ultrarrápido. No entanto, mesmo estes esforços pouco contribuíram para proteger a empresa da perda de participação de mercado. Além disso, a BYD busca expandir sua presença no exterior, incluindo a construção de uma fábrica no Brasil, apesar de enfrentar tarifas pesadas em alguns mercados. Novos rumos na Tesla Musk também lançou versões mais baratas e simplificadas do Model Y e Model 3 em outubro, como parte de um esforço para reativar as vendas. O CEO da Tesla tem afirmado, entretanto, que a queda nas vendas de carros não importa tanto agora, porque o futuro da empresa está ligado a novos negócios. O magnata cultiva ambições de tornar a empresa líder em serviços de robotáxis, no armazenamento de energia e na venda de robôs humanoides capazes de realizar tarefas básicas em casas e escritórios. Num gesto de apoio, o conselho da Tesla concedeu um novo pacote salarial massivo, aprovado pelos acionistas em novembro. Os investidores preferiram se concentrar nas promessas dos novos rumos, e não na queda das vendas, o que levou as ações a encerrarem 2025 com alta de 11%. Musk obteve outro grande ganho há duas semanas, quando a Suprema Corte de Delaware, nos EUA, reverteu uma decisão que o havia privado de um pacote salarial de 55 bilhões de dólares concedido pela Tesla em 2018. Ele poderá se tornar o primeiro trilionário do mundo ainda este ano, quando vender ações de sua empresa de foguetes, a SpaceX, ao público pela primeira vez. Analistas esperam que a oferta pública inicial seja um marco histórico da bolsa de valores. ht/le (AP, Reuters, ots)

