Inadimplência é maior entre jovens, homens e atrelada a roupas e calçados, diz pesquisa

Inadimplência entre os jovens preocupa mercado / Crédito: Yuri Allen, em 21/3/2024

Pesquisa do Meu Crediário destaca "fortes oscilações" da inadimplência durante 2025, mantendo nível elevado, acima do ano anterior, mas mais "saudável" em comparação com 2023. Segundo o sistema de gestão de crédito, criado há dez anos, o período foi "marcado por recuperação parcial, novo avanço e pressão contínua sobre o orçamento das famílias". Em dezembro, por exemplo, o Índice de Inadimplência (que contempla compras realizadas há pelo menos 90 dias) fechou em 8,58%, ante 7,72% em igual período do ano anterior – e 10,02% em 2023. "O comportamento de 2025 revela um ciclo clássico de recuperação curta seguida por nova pressão", afirmou o CEO do Meu Crediário, Jeison Schneider.

De acordo com o indicador, a inadimplência oscilou quase 3 pontos percentuais ao longo do ano passado: variou de 6,74% (fevereiro) a 9,7% (junho).

"O crédito voltou a crescer, mas sem um reforço proporcional da renda e da capacidade de pagamento", disse o executivo. No último trimestre de 2025, a inadimplência média foi de 8,44%, também acima do ano anterior (7,32%) e abaixo de igual período de 2023 (9,30%). Entre os setores de atividade, o de Roupas&Calçados teve o maior índice no último mês do ano passado: 9,56%. Em seguida, o segmento de Óticas registrou 8,52%, enquanto Móveis&Eletrodomésticos teve 7,07%. "O padrão reforça que categorias associadas a compras recorrentes ou por impulso tendem a concentrar mais atrasos do que bens duráveis", disse. Isso exige, segundo ele, "políticas de crédito e cobrança mais segmentadas".

A inadimplência cresce entre os mais jovens. Vai a 15,77% no grupo de 18 a 25 anos e a 11,88% na faixa de 26 a 35 anos. E começa a cair a partir daí: 8,47% de 36 a 50, 5,67% de 51 a 65 e 5,55% acima de 66 anos. "O dado reforça a maior vulnerabilidade dos jovens ao crédito parcelado, menor reserva financeira e maior exposição a oscilações econômicas." Também é maior entre homens (10,43% em dezembro) do que entre mulheres (8,01%). "O comportamento se manteve consistente ao longo do ano, indicando perfis distintos de consumo, acesso ao crédito e disciplina financeira." Para o Meu Crediário, o crédito em 2026 "precisa ser mais dinâmico, preditivo e responsável". ENDIVIDAMENTO – Outro levantamento, este da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), também mostra alta da inadimplência. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), o nível de endividamento de dezembro (78,9%) foi o maior para o mês na série histórica, iniciada em 2010. Em relação a dezembro de 2024, o aumento foi de 2,3 pontos percentuais. Ainda assim, foi a menor taxa desde julho. "A curva de endividamento acompanhando a alta da taxa Selic é mais um indício de que precisamos diminuir os juros de maneira responsável", afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. "A economia brasileira mostra sinais de consistência, fechando 2025 com inflação, câmbio e emprego melhores do que o esperado." Mas isso, acrescentou, "depende diretamente de um ambiente mais favorável à livre iniciativa, considerando a instabilidade global pela qual passamos".