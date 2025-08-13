Varejo cearense ampliado registrou o 3º melhor desempenho do Brasil no 1º semestre

A venda de materiais de construção foi a que mais cresceu no semestre / Crédito: FáBIO LIMA

O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado foi o terceiro maior do País no 1º semestre de 2025, com um crescimento de 4,9% em relação à 2024, ficando abaixo apenas da Paraíba (6%) e do Amapá (7,3%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esta categoria, além do varejo normal, inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Nas altas, destacaram-se os materiais de construção (10,9%) e os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (9,5%). Considerando apenas o comércio varejista, o desempenho do Estado também foi positivo no acumulado dos primeiros seis meses do ano. A alta foi de 3,1%, 1,3 p.p. maior que a do Brasil (1,8%). Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação no 1º semestre de 2025 em relação à 2024: Comércio Varejista (3,1%)

Combustíveis e lubrificantes: 5,2%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,4%



Tecidos, vestuário e calçados: 7,7%



Móveis e eletrodomésticos: - 1,5%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 9,5%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,1%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: - 6,5%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 8,6%

Comércio Varejista Ampliado (4,9%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: 4,7%



Material de construção: 10,9%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 8,9% Ainda no comparativo anual, de junho de 2024 para junho de 2025, o varejo cearense, em contrapartida aos resultados do semestre, apresentou, tanto no ampliado quanto no comum, recuo e estabilidade, respectivamente. No primeiro, o resultado do Ceará foi de - 1,8%. Enquanto, no segundo, foi 0,1%.