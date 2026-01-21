Ceará se destaca entre exportadores têxteis para a Europa

O Brasil exportou US$ 66 milhões em produtos têxteis e de confecção para a União Europeia / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará está entre os estados brasileiros que mais exportam produtos para a Europa, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado ocupa a sétima posição no ranking, com exportações que somaram US$ 1.662.614.

Mas outros estados do Nordeste também se destacam no comércio com o mercado europeu, como Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, reforçando a relevância da região no setor têxtil e de confecção.

Acordo Mercosul–União Europeia e impactos no setor O debate sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ganha destaque em um contexto no qual a indústria têxtil brasileira registra faturamento expressivo. O setor industrial movimenta cerca de R$ 220 bilhões, enquanto o varejo de vestuário alcança R$ 315 bilhões, e a cadeia têxtil soma R$ 221 bilhões. O crescimento recente do setor tem sido puxado principalmente pela indústria têxtil, embora as projeções indiquem um avanço abaixo do PIB nacional.