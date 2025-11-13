Sobre inclusão real de pessoas surdas no mercado de trabalho

José Araújo Neto é CEO do ICOM / Crédito: Divulgação

Segundo dados do IBGE, 10,7 milhões de brasileiros possuem algum grau de deficiência auditiva — fator que frequentemente dificulta o acesso a oportunidades de emprego, por exemplo. Apesar disso, dados do Instituto indicam que cerca de 5,1 milhões com algum tipo de deficiência já conseguiram se inserir de forma efetiva no mercado de trabalho, demonstrando avanços importantes, mas ainda insuficientes. E aí é bom lembrar que no Brasil há a obrigatoriedade de contratação através da Lei de Cotas (Lei nº 8.213) para empresas com mais de 100 funcionários. José Araújo Neto, CEO do ICOM, uma socialtech brasileira que se apresenta como “plataforma líder e pioneira de interpretação online em Libras” apresenta quatro estratégias fundamentais para empresas que desejam promover uma inclusão genuína e efetiva:

1.⁠ ⁠Estabelecer uma cultura organizacional inclusiva

O primeiro passo consiste em desenvolver políticas internas que promovam o respeito à diversidade e combatam preconceitos. A mudança cultural precisa começar pela conscientização sobre as capacidades reais dos deficientes auditivos. 2.⁠ ⁠Redesenhar processos seletivos para acessibilidade

É fundamental garantir que os processos de recrutamento e seleção sejam inclusivos e proporcionem igualdade de oportunidades. Isso envolve a adaptação de etapas e a oferta de recursos que assegurem a participação plena de pessoas com deficiência auditiva. 3.⁠ ⁠Garantir oportunidades de desenvolvimento e crescimento

Para Araújo Neto, a inclusão não deve se limitar apenas à contratação, mas estender-se ao desenvolvimento profissional e à igualdade de salários. As organizações precisam avaliar competências de forma equitativa e considerar adequações, quando necessário. 4.⁠ ⁠Implementar soluções tecnológicas assistivas

A tecnologia desempenha um papel fundamental na criação de ambientes acessíveis. Além dos sistemas de tradução em Libras, alertas visuais, dispositivos de comunicação adaptados e outras ferramentas assistivas são essenciais para auxiliar na produtividade desses grupos.