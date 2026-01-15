Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com pressão do ICMS, diesel sobe na 1ª quinzena de 2026, afirma Ticket Log

Com pressão do ICMS, diesel sobe na 1ª quinzena de 2026, afirma Ticket Log

O diesel comum foi comercializado a R$ 6,25, após avanço de 1,13%, enquanto o diesel S-10 atingiu o valor médio de R$ 6,27, com alta de 0,80%.
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diesel comum e o diesel S-10 registraram alta nos preços médios nacionais na primeira quinzena de janeiro, na comparação com o mesmo período de dezembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O diesel comum foi comercializado a R$ 6,25, após avanço de 1,13%, enquanto o diesel S-10 atingiu o valor médio de R$ 6,27, com alta de 0,80%.

"Esse movimento de alta no início do ano reflete, principalmente, o reajuste do ICMS sobre os combustíveis em vigor desde janeiro de 2026, além de ajustes regionais e da dinâmica logística típica do período", avaliou o diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

O Nordeste foi a região que apresentou a maior alta de preços do período, com avanço de 1,61% no diesel comum, e preço médio de R$ 6,31. Já no caso do diesel S-10, o Sudeste registrou a maior variação positiva, de 0,97%, alcançando o valor médio de R$ 6,25.

As maiores médias de preços continuaram concentradas na região Norte, onde o diesel comum chegou a R$ 6,79, após alta de 0,15%, e o diesel S-10 foi encontrado a R$ 6,64, com aumento de 0,76%. Em contrapartida, os menores valores médios do país foram observados no Sul, com o diesel comum a R$ 6,02, após alta de 1,18%, e o diesel S-10 a R$ 6,06, com avanço de 0,83%.

Na análise por estados, os maiores preços médios do País foram registrados na região Norte. Roraima apresentou o diesel comum mais caro, comercializado a R$ 7,45, enquanto o Amapá liderou no diesel S-10, também com valor médio de R$ 7,45 na primeira quinzena de janeiro.

Entre as altas, o Rio Grande do Norte se destacou como o Estado com os maiores aumentos para ambos os tipos de diesel. O diesel comum avançou 3,44%, passando de R$ 6,11 para R$ 6,32, enquanto o diesel S-10 subiu 2,11%, alcançando o valor médio de R$ 6,28 na primeira quinzena de janeiro.

Os menores preços médios para ambos os tipos de diesel foram encontrados no Paraná. O diesel comum foi comercializado a R$ 6,01, enquanto o diesel S-10 manteve a mesma média na primeira quinzena de janeiro.

Entre os recuos registrados na primeira quinzena de janeiro, o Amapá apresentou a maior redução no preço do diesel comum, com queda de 1,08%, fazendo o valor médio do litro recuar de R$ 7,40 para R$ 7,32. Já no diesel S-10, o Ceará se destacou com o maior recuo do país, de 0,32%, após o preço médio cair de R$ 6,32 para R$ 6,30 no período, informou a Ticket Log.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar