Com pressão do ICMS, diesel sobe na 1ª quinzena de 2026, afirma Ticket Log

A redução real do diesel depende de outros fatores além do produto, como a incidência de tributos / Crédito: FERNANDA BARROS

O diesel comum e o diesel S-10 registraram alta nos preços médios nacionais na primeira quinzena de janeiro, na comparação com o mesmo período de dezembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O diesel comum foi comercializado a R$ 6,25, após avanço de 1,13%, enquanto o diesel S-10 atingiu o valor médio de R$ 6,27, com alta de 0,80%. "Esse movimento de alta no início do ano reflete, principalmente, o reajuste do ICMS sobre os combustíveis em vigor desde janeiro de 2026, além de ajustes regionais e da dinâmica logística típica do período", avaliou o diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

O Nordeste foi a região que apresentou a maior alta de preços do período, com avanço de 1,61% no diesel comum, e preço médio de R$ 6,31. Já no caso do diesel S-10, o Sudeste registrou a maior variação positiva, de 0,97%, alcançando o valor médio de R$ 6,25. As maiores médias de preços continuaram concentradas na região Norte, onde o diesel comum chegou a R$ 6,79, após alta de 0,15%, e o diesel S-10 foi encontrado a R$ 6,64, com aumento de 0,76%. Em contrapartida, os menores valores médios do país foram observados no Sul, com o diesel comum a R$ 6,02, após alta de 1,18%, e o diesel S-10 a R$ 6,06, com avanço de 0,83%. Na análise por estados, os maiores preços médios do País foram registrados na região Norte. Roraima apresentou o diesel comum mais caro, comercializado a R$ 7,45, enquanto o Amapá liderou no diesel S-10, também com valor médio de R$ 7,45 na primeira quinzena de janeiro. Entre as altas, o Rio Grande do Norte se destacou como o Estado com os maiores aumentos para ambos os tipos de diesel. O diesel comum avançou 3,44%, passando de R$ 6,11 para R$ 6,32, enquanto o diesel S-10 subiu 2,11%, alcançando o valor médio de R$ 6,28 na primeira quinzena de janeiro.