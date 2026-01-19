Projeção de Selic 2026 atualizada nos últimos 5 dias úteis segue em 12%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%, pela quarta semana seguida. Considerando só as 51 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana seguiu em 12,00%. A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 49ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 subiu de 9,88% para 10,00%. Há um mês, estava em 9,75%.

Para o fim de 2029, a mediana permaneceu em 9,50%, pela 12ª semana consecutiva.