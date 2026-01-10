Fortaleza tem o GNV mais caro entre as capitais brasileiras

Fortaleza tem o GNV mais caro entre as capitais brasileirasNo caso da gasolina comum, Quixadá, que semana passada, se destacou com o menor preço médio entre os municípios pesquisados. No novo levantamento manteve o preço, mas caiu para quarto lugar
Fortaleza aparece com o gás natural veicular (GNV) mais caro entre as capitais brasileiras, com valor médio de R$ 5,15 por metro cúbico (m³). É o que revela o Levantamento de Preços de Combustíveis feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana encerrada em 10 de janeiro de 2026. A cidade de São Paulo tem o GNV mais barato: R$ 3,86/m³.
Com relação ao GLP (gás de cozinha), a capital cearense aparece na 12ª posição no quesito menor preço do botijão entre as capitais brasileiras, com preço médio de revenda de R$ 110,77. Entre as capitais nordestinas, fica entre os três mais caros, atrás de Salvador (R$ 120,65) e São Luís (R$ 120,25). Já Caucaia é o município com o botijão mais barato do Ceará: R$ 99,56.
Gasolina comum: Quixadá mantém preço, mas cai três posições
No caso da gasolina comum, Quixadá, que, semana passada, teve destaque com o menor preço médio entre os municípios pesquisados (R$ 5,73 por litro), no novo levantamento manteve o preço, mas caiu para quarto lugar.
Com preço médio de revenda de R$ 6,12/litro, Fortaleza aparece em sétimo lugar entre as capitais brasileiras com menor valor. São Luís, capital do Maranhão, é a mais barata (R$ 5,74). Já a de Parintins, no Amazonas, é a mais cara do país: R$ 8,29.
Na gasolina aditivada, Quixadá tem o menor preço do Brasil (R$ 5,85). Entre as capitais brasileiras, Fortaleza aparece em sexto lugar das mais baratas (R$ 6,29). Neste recorte, São Luís, no Maranhão, tem menor preço (5,95).
Fortaleza tem décimo menor preço de etanol entre as capitais
Entre as capitais do País, Fortaleza tem o décimo menor valor médio de etanol hidratado. Na capital cearense, o combustível é encontrado com preço médio de revenda de R$ 4,72. Campo Grande tem o menor preço médio: R$ 3,98/L. E Quixadá é o município com menor preço do Estado: R$ 4,66/L.
Diesel S10: Quixadá e Caucaia entre os menores preços
No óleo diesel S10, Fortaleza tem o preço médio de revenda mais baixo entre as capitais brasileiras: R$ 5,55/litro.
Caucaia tem o menor preço médio do Ceará (R$ 5,76) e fica na oitava posição entre os municípios brasileiros pesquisados.
Preço médio dos combustíveis no Ceará
No recorte estadual, os preços médios de revenda são:
GLP: R$ 111,94 (botijão de 13kg)
Gasolina aditivada: R$ 6,34/L
Gasolina comum: R$ 6,17/L
Óleo diesel: R$ 6,22/L
Óleo diesel S10: R$ 5,94/L
GNV: R$ 5,15/m³
Etanol hidratado: R$ 4,77/L
