Fortaleza tem o GNV mais caro entre as capitais brasileiras

No caso da gasolina comum, Quixadá, que semana passada, se destacou com o menor preço médio entre os municípios pesquisados. No novo levantamento manteve o preço, mas caiu para quarto lugar

Fortaleza aparece com o gás natural veicular (GNV) mais caro entre as capitais brasileiras, com valor médio de R$ 5,15 por metro cúbico (m³). É o que revela o Levantamento de Preços de Combustíveis feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , na semana encerrada em 10 de janeiro de 2026. A cidade de São Paulo tem o GNV mais barato: R$ 3,86/m³.

Com relação ao GLP (gás de cozinha), a capital cearense aparece na 12ª posição no quesito menor preço do botijão entre as capitais brasileiras, com preço médio de revenda de R$ 110,77. Entre as capitais nordestinas, fica entre os três mais caros, atrás de Salvador (R$ 120,65) e São Luís (R$ 120,25). Já Caucaia é o município com o botijão mais barato do Ceará: R$ 99,56.

Gasolina comum: Quixadá mantém preço, mas cai três posições

No caso da gasolina comum, Quixadá, que, semana passada, teve destaque com o menor preço médio entre os municípios pesquisados (R$ 5,73 por litro), no novo levantamento manteve o preço, mas caiu para quarto lugar.

Com preço médio de revenda de R$ 6,12/litro, Fortaleza aparece em sétimo lugar entre as capitais brasileiras com menor valor. São Luís, capital do Maranhão, é a mais barata (R$ 5,74). Já a de Parintins, no Amazonas, é a mais cara do país: R$ 8,29.