Concursos no Ceará: 3 mil vagas e salários até R$ 30 mil

Quase 3,5 mil vagas estão disponíveis em 19 concursos públicos ou seleções com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. As oportunidades foram expressas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

Estão disponíveis cargos de nível fundamental até superior, com remunerações que podem chegar a R$ 30.853,99.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Para a área médica, por exemplo, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu 152 vagas , com salário de até R$ 19.107,31 por mês.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As inscrições devem ser realizadas até 26 de janeiro de 2026 , no site da Cebraspe, com taxa no valor de R$ 100 a R$ 130 . Provas previstas para o dia 8 de março de 2026.

Remuneração no valor de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

A Câmara dos Deputados lançou edital para preencher 70 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração mensal varia de R$ 2.244 a R$ 12.302.

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) lançou edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de fevereiro no site da banca Selecon, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80, a depender da vaga pretendida.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Emgepron:

Cargo de Nível Médio - Técnico de Projetos Navais: Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade.

Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade. Cargo de Nível Médio Técnico - Técnico de Projetos Navais: Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações.

Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações. Cargo de Nível Superior - Analista de Projetos: Advogado, Agente de Manobras, Analista de Administração, Analista de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos (Assistente Social), Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento), Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas), Analista Técnico (Arquivista), Analista Técnico (Finanças), Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio), Analista Técnico (Gestão do Conhecimento), Analista Técnico (Gestão), Analista Técnico (Licitações e Contratos), Analista Técnico (Nuclear), Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico), Analista Técnico (Segurança da Informação), Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos), Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro (Planejamento e Controle), Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Mecatrônica, Engenheiro Naval, Engenheiro Produção, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Físico médico, Fisioterapeuta, Médico Anestesiologista, Médico Dermatopatologista, Médico do Trabalho, Médico Fisiatra, Médico Gastroenterologista, Médico Hematologista, Médico Nefrologista, Médico Oncologista, Médico Radiologista Intervencionista, Médico Radioterapeuta, Nutricionista, Oceanógrafo e Químico (Fabril Farmacêutico).

Universidade Federal do Cariri (22 vagas)



A Universidade Federal do Cariri está com dois editais abertos para preenchimento de 22 vagas no total. O edital nº 01 prevê 13 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Já o edital n° 02 prevê 9 vagas imediatas para nível médio e técnico.

As vagas têm remuneração mensal que variam de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04, considerando o acréscimo de um auxílio-alimentação de R$ 1.175.

As inscrições seguem até as 23h59min do dia 31 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 150 para cargos de nível superior. A participação deve ser realizada pela internet, pela central de concursos FCPC/UFC.

Universidade Federal do Ceará (26 vagas)



A Central de Concursos e Verificação (CCV) da Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um edital que oferta 26 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior, classe A, Nível 1, com remuneração que pode chegar a R$ 13.288,85 para candidatos com doutorado e de R$ 9.271,29 para candidatos com mestrado.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. As vagas são distribuídas entre diversas unidades acadêmicas da universidade. As oportunidades incluem diversas áreas de conhecimento nos campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

O edital estabelece também a distribuição das vagas conforme a política de ações afirmativas, sendo 16 vagas para ampla concorrência, seis para pessoas negras, uma para pessoas indígenas, uma para pessoas quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do concurso, no período até sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 26 de janeiro de 2026, por boleto gerado no próprio sistema. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, no período de 29 a 31 de dezembro de 2025.

UFRGS (9 vagas)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com concurso público aberto para preencher nove vagas de magistério.

O cargo de professor do magistério superior (Classe A) tem remuneração mensal de R$ 13 mil. As inscrições estão disponíveis no site da instituição até o próximo dia 4 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 76 a 262.

Veja as oportunidades disponíveis no concurso da UFRGS:

Áreas de Enfermagem de Saúde Pública

de Fundamentos de Algoritmos e Correção de Programas

de Pré-História

de Histologia e Embriologia

de Neurocirurgia Vascular

de Otimização Combinatória e Complexidade Computacional

de Parasitologia Veterinária

de Emergência Pediátrica

Projeto Mecânico

Prefeitura de Maracanaú (100 vagas)

A Prefeitura de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) confirmou a abertura de concurso público com 100 vagas abertas para a área de educação. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

A remuneração mensal é de R$ 5.661,69, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de fevereiro, de forma online, por meio do site da Fundação Cetrede. A taxa de inscrição custa R$ 140.

Confira as oportunidades disponíveis no concurso da Prefeitura de Maracanaú:

Professor da Educação Básica - Alfabetizador 1º e 2º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Fundamental 3º ao 5º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Educação Infantil (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua

Portuguesa - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Matemática - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua Inglesa - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Ciências - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - História - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Arte e Educação - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Educação Física - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Geografia - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Ensino Religioso - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Prefeitura de Assaré (250 vagas)

A Prefeitura de Assaré está com 250 vagas entre imediatas e cadastro reserva, com oportunidades para níveis médio, técnico, fundamental e superior.

O concurso público está sob responsabilidade da Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

O vencimento-base ofertado varia de R$ 1.518 a R$ 14.376,73 para jornadas de até 40 horas semanais ou 100 horas por mês.

As inscrições para participar do concurso de Assaré deverão ser feitas de maneira online, indo até as 23h59min de 2 de fevereiro de 2026.

A solicitação deve ser realizada no site da banca organizadora, com o preenchimento de um formulário com as informações solicitadas para o cargo de interesse. Os valores cobrados como taxa de inscrição variam de R$ 100 a R$ 180.

Prefeitura de Jati (70 vagas)

Concurso público para preenchimento de 70 vagas imediatas foi confirmado pela Prefeitura de Jati. A remuneração mensal varia de R$ 1.621 a R$ 8.134,19.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, magistério e superior. Há ainda oportunidade para cargo de médico plantonista, em que a remuneração será de R$ 999 por plantão de 12 horas.

A banca responsável é o Instituto Igeduc e as inscrições estão disponíveis no site. A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Prefeitura de Jati:

Coveiro (1 vaga)

Cozinheiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista do PSF (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista I (1 vaga)

Vigia (2 vagas)

Zelador (5 vagas + 4 cadastros de reserva)

Agente Comunitário de Saúde Centro (1 vaga)

Agente de Trânsito

Auxiliar de Dentista (1 vaga)

Auxiliar de Farmácia (1 vaga)

Auxiliar de Laboratório (1 vaga)

Monitor de Transporte Escolar (3 vagas + 1 cadastro de reserva)

Motorista TFD (1 vaga)

Recepcionista (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (1 vaga + 3 cadastros de reserva)

Visitador Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Assistente Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Biomédico (1 vaga)

Dentista PSF (1 vaga)

Enfermeiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Farmacêutico (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Médico Plantonista (5 vagas + 2 cadastros de reserva)

Médico PSF (2 vagas)

Psicólogo (1 vaga)

Psicólogo do CRAS (1 vaga)

Veterinário (1 vaga)

Professor de Ciências (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Física (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Infantil (11 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Ensino Fundamental I (10 vagas + 2 cadastros de reserva)

Professor de Geografia (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de História (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Inglesa (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Portuguesa (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Matemática (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Prefeitura de Croatá (602 vagas)

Foi anunciado o novo concurso da Prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, para o preenchimento de 602 vagas, entre imediatas e formação de reserva técnica. O edital é o de nº 01/2025, e o concurso está sob a responsabilidade do Instituto Legatus.

Os vencimentos básicos iniciais variam entre R$ 1.518 e R$ 6.294,12 mensais, prevendo-se jornadas semanais de trabalho entre 20 e 40 horas.

Veja os cargos



Para quem tem até o nível fundamental, os cargos são estes: Auxiliar de Serviços, Cozinheiro, Gari, Jardineiro, Merendeira, Motorista Categoria B, Motorista Categoria D e Vigia.

Quem tiver nível superior disputará os cargos de: Analista Ambiental, Analista Clínico Laboratorial, Arquiteto, Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Educador Físico, Engenheiro (Agrônomo, Civil e Ambiental), Enfermeiro, Farmacêutico (CAF, Hospital), Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor (AEE, Ciências, Educação Física, Educação Infantil, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Intérprete de Libras e Polivalente), Psicólogo, Psicopedagogo, Tecnólogo Ambiental, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Para o nível médio/técnico, as chances são: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente Educacional, Agente Administrativo, Auxiliar de Laboratório, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos, Guarda Civil Municipal, Inspetor Sanitário, Monitor de Creche, Recepcionista, Secretário Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Edificações, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Radiologia.

As inscrições estarão abertas via site do Instituto Legatus, e vão até esta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, conforme o cronograma. As taxas são de R$ 85 (fundamental), R$ 100 (médio/técnico) e R$ 130 (superior).

O regulamento lembra que o período de inscrições poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de Croatá e/ou do Instituto Legatus.

Prefeitura de Eusébio (361 vagas)

A Prefeitura Municipal de Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) anunciou a retificação do edital de concurso público. A mudança se refere ao edital nº 2/2025, em que foram adicionados cargos e ampliado o prazo de inscrições até o dia 25 de janeiro.

Confira abaixo os cargos incluídos no certame:

Auditor de Controle Interno (Contabilidade)

Auditor de Controle Interno (Economia)

Auditor de Controle Interno (Engenharia Civil)

Auditor de Controle Interno (Direito)

Analista de Controle Interno (Contabilidade)

Analista de Controle Interno (Administração)

As inscrições estão disponíveis no site da banca Consulpam, com taxas variando entre R$ 90 e R$ 160. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 9.960,97 mensais, com jornadas semanais de 20 a 40 horas a depender da função.

Confira as demais vagas disponíveis neste edital do concurso do Eusébio (nº 002/2025):

Almoxarife (1 vaga)

Analista de Controle Interno (2 vagas)

Auditor de Controle Interno (3 vagas)

Auditor de Controle Interno (Contabilidade) (1 vaga)

Auditor de Controle Interno (Economia) (1 vaga)

Auditor de Controle Interno (Engenharia Civil) (1 vaga)

Auditor de Controle Interno (Direito) (1 vaga)

Analista de Controle Interno (Contabilidade) (1 vaga)

Analista de Controle Interno (Administração) (1 vaga)

Analista de Correção (3 vagas)

Analista de Ouvidoria (1 vaga)

Analista Fazendário Municipal - Administração (1 vaga)

Analista Fazendário Municipal - Ciência da Computação Informática/Processamento de Dados (1 vaga)

Analista Fazendário Municipal - Contabilidade (1 vaga)

Analista Fazendário Municipal - Engenharia Civil (1 vaga)

Analista Fazendário Municipal - Geografia (1 vaga)

Auditor Fiscal de Tributos (3 vagas)

Arquiteto (2 vagas)

Arquivista (1 vaga)

Assistente Social (6 vagas)

Auxiliar Administrativo (15 vagas)

Auxiliar de almoxarife (2 vagas)

Auxiliar de arquivo (1 vaga)

Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas)

Auxiliar de mecânico de automóvel (1 vaga)

Auxiliar de serviços gerais (50 vagas)

Auxiliar de topografia (1 vaga)

Bombeiro hidráulico (2 vagas)

Calceteiro (2 vagas)

Cirurgião-dentista (3 vagas)

Cozinheiro (8 vagas)

Eletricista (4 vagas)

Enfermeiro PSF (10 vagas)

Engenheiro Civil (1 vaga)

Fisioterapeuta (3 vagas)

Fonoaudiólogo (3 vagas)

Gari (40 vagas)

Guarda patrimonial (50 vagas)

Maqueiro (1 vaga)

Mecânico de automóvel (1 vaga)

Médico PSF (8 vagas)

Médico Veterinário (1 vaga)

Motoqueiro (1 vaga)

Motorista categoria "B" (2 vagas)

Motorista categoria "D" (12 vagas)

Nutricionista (6 vagas)

Operador de máquinas (2 vagas)

Pedreiro (8 vagas)

Pintor (2 vagas)

Porteiro (20 vagas)

Psicólogo (9 vagas)

Psicopedagogo (4 vagas)

Recepcionista (6 vagas)

Serralheiro (2 vagas)

Servente (10 vagas)

Técnico do Cadastro Único (3 vagas)

Técnico em Edificações (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (24 vagas)

Técnico em Radiologia (1 vaga)

Técnico em Tecnologia da Informação (1 vaga)

Telefonista (2 vagas)

Terapeuta Ocupacional (6 vagas)

Topógrafo (1 vaga)

Prefeitura de Viçosa do Ceará (124 vagas)

A Prefeitura de Viçosa do Ceará reabriu dois editais de concursos públicos para contratação de 124 profissionais. O prazo de inscrições foi prorrogado até o dia 2 de fevereiro, de forma online.

A banca responsável é o Instituto Consulpam e a taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150, a depender da vaga pretendida.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4,318,18, a depender da atividade.

Confira as vagas disponíveis com a reabertura dos editais:

Edital nº 1/2026

Fiscal de Urbanismo (1 Vaga)

Fiscal de Meio Ambiente (1 Vaga)

Fiscal Fazendário (1 Vaga)

Auxiliar de Saúde Bucal (20 Vagas)

Cirurgião Dentista (20 Vagas)

Enfermeiro (18 Vagas)

Técnico de Enfermagem (20 Vagas)

Fiscal de Urbanismo (1 Vaga) Fiscal de Meio Ambiente (1 Vaga) Fiscal Fazendário (1 Vaga) Auxiliar de Saúde Bucal (20 Vagas) Cirurgião Dentista (20 Vagas) Enfermeiro (18 Vagas) Técnico de Enfermagem (20 Vagas) Edital nº 2/2026

Agente de Combate às Endemias

Agente Comunitário de Saúde (43 Vagas)

Prefeitura de Irauçuba (3 vagas)

A organização do concurso público está sob a responsabilidade do Instituto IBDO Projetos, e os salários previstos são de R$ 4.000, com jornadas semanais de 40 horas.

Cargos



O edital oferece somente duas vagas imediatas para Fiscal Ambiental (40 horas). Podem disputar pessoas que tenham formação em nível de graduação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca e Engenharia Elétrica.

Também serão aceitos os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e/ou Tecnologia em Gestão Ambiental.

Já a outra vaga única é para Analista Ambiental (40 horas), voltada para quem possui formação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária.

Podem participar também profissionais graduados em Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Inscrições



As inscrições estarão abertas até 23h59min do dia 12 de fevereiro de 2026, pelo site do IBDO Projetos. Será possível se inscrever para os dois cargos.

O edital completo deve ser lido antes do cadastramento, e a taxa é de R$ 100.

Prefeitura de Paracuru (687 vagas)



Edital nº 001/2026 do novo concurso público da Prefeitura de Paracuru, no estado do Ceará. Desta vez, a meta é a reposição de 131 vagas imediatas e a formação de banco de reserva contendo 556 classificados.

Quem tiver curso técnico de nível médio em Secretaria Escolar poderá disputar as vagas no cargo de Secretário Escolar – 40 horas, que tem salário inicial de R$ 2.300.

Para o nível superior, todas as chances se destinam à carreira de Professor – 40 horas (salário inicial de R$ 5.376,56), nos segmentos de: Inglês, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Arte – Educação.

Inscrições



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até dia 26 de janeiro de 2026.

Colégio Militar do Rio de Janeiro (80 vagas)



O novo edital n.º 01/CMRJ/2026 foi publicado no Diário Oficial da União, trazendo 80 vagas para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), por meio das normas e instruções previstas pelo concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

As oportunidades serão distribuídas por diversas unidades da instituição, entre as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Disciplinas disponíveis



Conforme apresentado pelo edital do Colégio Militar do Rio de Janeiro, as oportunidades contemplam as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Sociologia, Língua Inglesa, Filosofia e Física.

Também são mencionadas Química, Biologia, Geografia, Arte, Educação Física e História. Para concorrer, o candidato deverá cumprir os requisitos previstos pelo edital, além de possuir a formação compatível com a área para a qual pretende pleitear.

Remuneração, carreira e jornada



A forma de ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) ocorrerá pela Classe A – nível 1, onde é exigida a graduação (licenciatura ou complemento com curso de formação pedagógica).

O vencimento inicial para essa classe é de R$ 6.180,86, sendo este valor acrescido de retribuições por titulação (RT), conforme os níveis de instrução apresentados pelos candidatos. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e as RT consideram os seguintes valores:

R$ 618,08: para aperfeiçoamento (R$ 6.798,94 – total)

R$ 1.236,17: para especialização (R$ 7.417,03 – total)

R$ 3.090,43: para mestrado (R$ 9.271,29 – total)

R$ 7.107,99: para doutorado (R$ 13.288,85 – total)



Inscrições



O concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro receberá as inscrições até as 16h do dia 24 de fevereiro de 2026, no site do Igecap. Será efetuada a cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 154 para todos os participantes.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh (152 vagas)



O concurso Ebserh está com 152 vagas imediatas abertas para a contratação de Médicos em funções efetivas. A oferta foi anunciada por meio do edital nº 01/2026, que está sob a organização da Fundação Getúlio Vargas.

Para concorrer é preciso ter nível superior em Medicina, registro no CRM e residência / especialização em áreas como Acupuntura, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Mastologia, Medicina do Trabalho e outras.

Os selecionados irão trabalhar tanto na Administração Central da Ebserh, no Distrito Federal, como em Hospitais da:

Universidade Federal do Amazonas

Universidade Federal do Amapá

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Piauí

Universidade Federal de Roraima

Universidade Federal do Ceará

Universidade Federal de Campina Grande

Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Universidade Federal do Alagoas

Universidade Federal da Bahia

Universidade Federal do Pernambuco

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Universidade Federal do Sergipe

Universidade de Brasília

Universidade Federal de Goiás

Universidade Federal da Grande Dourados

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Universidade Federal do Mato Grosso

Universidade Federal do Norte do Tocantins

Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Juiz de Fora

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Universidade Federal de Uberlândia

Universidade Federal Fluminense

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal de São Carlos

Universidade Federal do Paraná

Universidade Federal de Pelotas

Universidade Federal de Santa Maria

Universidade Federal de Santa Catarina



Remuneração



A remuneração prevista varia conforme a carga horária de trabalho. No caso de jornadas de 24 horas semanais (120h mensais), o valor é de R$ 11.464,35 por mês. Já considerando 40 horas semanais (200h mensais), a quantia é de R$ 19.107,31 por mês.

Inscrição



As inscrições no concurso Ebserh já foram iniciadas e poderão ser realizadas até o dia 30 de janeiro de 2026. A solicitação deve ser feita de maneira exclusivamente online por meio do preenchimento de ficha eletrônica no site da FGV.

A confirmação da inscrição se dará após o pagamento de taxa única de R$ 180. A isenção desse custo será concedida para quem for registrado no CadÚnico, ou doador de medula óssea.

Câmara Municipal de Crateús (6 vagas)

A Câmara Municipal de Crateús abriu concurso para seis vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

A remuneração mensal será no valor de um salário mínimo, R$ 1.621, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições vão até 8 de fevereiro de 2026, com taxa que vai de R$ 70 a R$ 140.

Agente Administrativo (1 vaga)



Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga)



Assistente de apoio parlamentar (1 vaga)



Intérprete (1 vaga)



Recepcionista (1 vaga)



Vigia (1 vaga)

Comando da Aeronáutica (188 vagas)

O Comando da Aeronáutica está com processo seletivo aberto para candidatos para o estágio de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica do ano de 2027.

As inscrições vão até quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, com taxa no valor de R$ 100.

Eletrônica (50 vagas)



Administração (50 vagas)



Enfermagem (20 vagas)



Eletricidade (20 vagas)



Informática (40 vagas)



Laboratório (2 vagas)



Música - Clarinete Bb Sibemol (Baixo - Soprano) (2 vagas)



Trombones: Tenor - Baixo (2 vagas)



Trompete - Flugelhorn (2 vagas)



Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (59 vagas)

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) reabriu processos seletivos para preencher vagas e cadastro reserva, para níveis médio, técnico e superior.

As inscrições vão até quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. A prova objetiva passou para 22 de fevereiro de 2026.

A jornada pode ser de 30 ou 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.475 a R$ 12.497,63.

Edital Nº 96/2025:

Médico (5 vagas)



Enfermeiro - Responsável Técnico (5 vagas)



Técnico de Enfermagem (5 vagas)



Técnico em Análise Clínicas (5 vagas)

Edital Nº 97/2025:

Assistente Administrativo de CCE (27 vagas)



Agente Administrativo de CCE (12 vagas)

