Micron assina intenção de compra de unidade da Powerchip em Taiwan por US$ 1,8 bilhão

A Micron assinou uma carta de intenções exclusiva para adquirir a unidade de fabricação P5 da Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) em Tongluo, em Taiwan, por um valor total em dinheiro de US$ 1,8 bilhão. Em comunicado, a gigante americana cita que a aquisição inclui uma sala limpa de 300 mm com 300.000 pés quadrados (aproximadamente 27.871 m2) em um negócio que posicionará a Micron para atender à crescente demanda global por soluções de memória. A carta de intenção também visa estabelecer um relacionamento de longo prazo entre a Micron e a PSMC para o processamento pós-montagem de wafers da Micron e para dar suporte à PSMC em seu portfólio de DRAM.

"Esta aquisição estratégica de uma sala limpa já existente complementa nossas operações atuais em Taiwan e permitirá que a Micron aumente a produção e atenda melhor nossos clientes em um mercado onde a demanda continua superando a oferta", disse Manish Bhatia, vice-presidente executivo de operações globais da Micron Technology. "A proximidade da fábrica de Tongluo com a unidade da Micron em Taichung possibilitará sinergias em nossas operações em Taiwan", completou.