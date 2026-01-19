Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Micron assina intenção de compra de unidade da Powerchip em Taiwan por US$ 1,8 bilhão

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Micron assinou uma carta de intenções exclusiva para adquirir a unidade de fabricação P5 da Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) em Tongluo, em Taiwan, por um valor total em dinheiro de US$ 1,8 bilhão.

Em comunicado, a gigante americana cita que a aquisição inclui uma sala limpa de 300 mm com 300.000 pés quadrados (aproximadamente 27.871 m2) em um negócio que posicionará a Micron para atender à crescente demanda global por soluções de memória. A carta de intenção também visa estabelecer um relacionamento de longo prazo entre a Micron e a PSMC para o processamento pós-montagem de wafers da Micron e para dar suporte à PSMC em seu portfólio de DRAM.

"Esta aquisição estratégica de uma sala limpa já existente complementa nossas operações atuais em Taiwan e permitirá que a Micron aumente a produção e atenda melhor nossos clientes em um mercado onde a demanda continua superando a oferta", disse Manish Bhatia, vice-presidente executivo de operações globais da Micron Technology. "A proximidade da fábrica de Tongluo com a unidade da Micron em Taichung possibilitará sinergias em nossas operações em Taiwan", completou.

A transação deverá ser concluída até o segundo trimestre de 2026, após a finalização dos contratos e a obtenção das aprovações regulatórias necessárias.

O anúncio da aquisição alavancou as ações da Powerchip, que subiram quase 10% em Taiwan nesta segunda-feira. Concorrentes da empresa, a Samsung Electronics e a SK Hynix tiveram altas de 0,3% e 1,06%, respectivamente, em Seul.

O acordo ocorre após EUA e Taiwan firmarem um acordo tarifário na semana passada que gerou críticas de representantes do governo da China.

