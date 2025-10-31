Ceará: 5ª gasolina mais cara do Nordeste e custo de R$ 6,25

Conforme a pesquisa da ANP, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 5,53 e o mais caro de R$ 6,43 / Crédito: FERNANDA BARROS

Com custo médio de R$ 6,25 por litro, o Ceará possui a quinta gasolina mais cara do Nordeste e a 12ª mais barata do Brasil. Fica atrás somente de Sergipe (R$ 6,62); Pernambuco (R$ 6,45); Rio Grande do Norte (R$ 6,37); e Bahia (R$ 6,29).

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 19 e 25 de outubro. Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 5,53 e o mais caro de R$ 6,43. Óleo Diesel S10 Com R$ 6,25 por litro, o Ceará teve o terceiro preço médio do diesel S10 mais caro do Nordeste e o sexto do Brasil no período pesquisado.