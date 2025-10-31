Ceará: 5ª gasolina mais cara do Nordeste e custo de R$ 6,25

Ceará tem a quinta gasolina mais cara do Nordeste e custo médio de R$ 6,25Levantamento feito pela ANP entre os dias 19 e 25 de outubro mostra também que o Estado, no Brasil, ocupa a 12ª posição em preço mais em conta do Brasil
Com custo médio de R$ 6,25 por litro, o Ceará possui a quinta gasolina mais cara do Nordeste e a 12ª mais barata do Brasil.
Fica atrás somente de Sergipe (R$ 6,62); Pernambuco (R$ 6,45); Rio Grande do Norte (R$ 6,37); e Bahia (R$ 6,29).
Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 19 e 25 de outubro.
Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 5,53 e o mais caro de R$ 6,43.
Óleo Diesel S10
Com R$ 6,25 por litro, o Ceará teve o terceiro preço médio do diesel S10 mais caro do Nordeste e o sexto do Brasil no período pesquisado.
Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 5,78 por litro, a segunda mais cara do Nordeste.
Etanol e GNV
O preço médio de revenda do etanol hidratado em Fortaleza foi de R$ 4,81 por litro, a quarta mais cara entre as capitais do Nordeste e 11ª do Brasil na semana.
No levantamento da ANP, também foi divulgado que o montante médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 5,15 tanto na Capital quanto no Estado. No Brasil, a quantia ficou em R$ 4,55/L e, no Nordeste, de R$ 4,65/L.
Gás de cozinha (GLP)
Por fim, o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha, está em R$ 113,78 no Ceará.
Já o preço médio em Fortaleza foi de R$ 113,73, com mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 129 no período pesquisado.