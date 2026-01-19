Etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, diz ANP

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um Estado na semana encerrada no sábado, dia 17. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,31% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,14 e a paridade é de 68,20%.