Voo Fortaleza-Madri é inaugurado nesta segunda, 19

Voo Fortaleza-Madri é inaugurado nesta segunda, 19Nova rota internacional operada pela Iberia terá três frequências semanais e elimina escalas entre a capital cearense e a Espanha
Iniciam-se nesta segunda-feira, 19, os voos diretos entre Fortaleza e Madri, capital da Espanha. A nova conexão internacional será operada pela companhia aérea Iberia, com três frequências semanais, às segundas, quintas e sábados.
Antes da implantação da rota direta, o trajeto era feito com ao menos uma escala e troca de aeronave, geralmente em Lisboa, em Portugal, ou em Recife (PE), antes da saída do Brasil.
Segundo a companhia espanhola, o voo foi planejado de modo que a decolagem de Madri, a chegada em Fortaleza e o retorno à capital espanhola ocorram no mesmo dia, otimizando o tempo de viagem para os passageiros.
A partir de março, a rota passará a contar com quatro viagens semanais ligando Fortaleza a Madri. Os voos chegam à capital cearense às 16 horas 50 minutos e partem às 18 horas 20 minutos.
Estrutura e serviços de bordo
A operação será realizada com aeronaves do modelo Airbus A321XLR, considerado de última geração e utilizado exclusivamente pela Iberia.
Esta é a primeira vez que aeroportos brasileiros recebem voos regulares com esse modelo, que possui capacidade para 182 passageiros.
Além disso, durante a rota será disponibilizada internet de alta velocidade e gratuita para os passageiros, ampliando o conforto e a conectividade ao longo do trajeto.
Cerimônia de corte de faixa
Para marcar o início da nova ligação aérea, será realizada uma cerimônia de corte de faixa e batismo do voo Fortaleza–Madri, com a presença de representantes da Fraport Brasil, da Iberia, da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e da Secretaria de Turismo de Fortaleza, além de convidados.
O evento terá início às 16 horas, na Sala de Embarque Internacional, e contará com o Water Salute, ritual simbólico da aviação no qual caminhões de bombeiros formam um arco de água de reuso sobre a aeronave para celebrar o primeiro voo, com possibilidade de registro fotográfico pela vidraça.
