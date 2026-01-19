Voo Fortaleza-Madri é inaugurado nesta segunda, 19

A nova rota acomodará 182 passageiros com três voos semanais entre as duas capitais / Crédito: JÚLIO CAESAR

Iniciam-se nesta segunda-feira, 19, os voos diretos entre Fortaleza e Madri, capital da Espanha. A nova conexão internacional será operada pela companhia aérea Iberia, com três frequências semanais, às segundas, quintas e sábados.

Antes da implantação da rota direta, o trajeto era feito com ao menos uma escala e troca de aeronave, geralmente em Lisboa, em Portugal, ou em Recife (PE), antes da saída do Brasil.