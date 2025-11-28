Golpe do falso corretor cresce no Ceará e usa anúncios clonados

Anúncios falsos com fotos reais e preços abaixo do mercado têm enganado consumidores e prejudicado corretores no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Às vésperas de se mudar de São Paulo para Fortaleza, o executivo Marcelo Silva, diretor de vendas de uma multinacional de Telecom, acreditou ter encontrado na internet o imóvel ideal: apartamento mobiliado, decorado, localizado em bairro valorizado e cerca de 20% mais barato que unidades semelhantes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As fotos profissionais, a lista completa de equipamentos e a aparência de “oportunidade rara” reforçavam a impressão de um bom negócio.

A sensação durou pouco. Horas após demonstrar interesse, Marcelo passou a ser pressionado pela suposta anunciante. Ela alegava haver “várias pessoas interessadas”, dizia que uma família já estava pronta para enviar o sinal e justificava que a visita presencial só seria possível cinco dias depois, devido à “alta procura”. Para quem precisava de um imóvel pronto para morar, o cenário parecia verossímil, até que os sinais de alerta se multiplicaram.

“Ela insistia no adiantamento via PIX e adiava a visita o tempo inteiro. Depois de dois ou três dias, o anúncio sumia e reaparecia com outro link”, conta Marcelo. Segundo ele, a mesma mulher chegou a publicar sete imóveis simultaneamente.



“A primeira pessoa me procurou perguntando se eu estava alugando um imóvel que nunca anunciei. Depois foram oito pessoas em quatro dias”, relata. Para ele, o número real de vítimas é “provavelmente muito maior”. Apolo registrou boletim de ocorrência e o setor jurídico da empresa acompanha o caso.

Conforme ele, a prática cresce especialmente perto da alta estação, quando há aumento de procura por imóveis e maior fluxo de novos moradores e turistas.

Procurado pelo O POVO, o Grupo OLX informou que os anúncios identificados na plataforma deles e motivo de denúncia por Marcelo e Apolo foram bloqueados e reforçou que trabalha continuamente no combate a fraudes na plataforma.