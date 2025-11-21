Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBIC: Alívio tarifário dos EUA pode estimular atividade da construção

A decisão dos Estados Unidos de eliminar a tarifa adicional de 40% sobre parte das exportações brasileiras pode gerar efeitos positivos também para a cadeia da construção, avalia a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

De acordo com o presidente da entidade, Renato Correia, em nota à imprensa, o setor de construção costuma reagir bem ao maior poder de compra internamente, o que deve ser fortalecido com a melhora da economia e do aumento do Produto Interno Bruto (PIB), sem a sobretaxa.

"Outros segmentos industriais continuam enfrentando tarifas altas. Esperamos que isso seja revisto, mas o cenário atual já é melhor do que o anterior. Certamente é uma boa notícia",avalia.

