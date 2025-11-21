Sentimento do consumidor dos EUA cai a 51 em novembro, mostra levantamento final
O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 51 em novembro, ante 53,6 em outubro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 21. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet, mas superou a leitura preliminar, de 50,3.
O indicador está quase 30% abaixo do registrado em novembro do ano passado, quando apontava 71,8.
A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,6% em outubro para 4,5% em novembro.
Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também recuou de um mês para o outro, de 3,9% para 3,4%.