Sentimento do consumidor dos EUA cai a 51 em novembro, mostra levantamento final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 51 em novembro, ante 53,6 em outubro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 21. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet, mas superou a leitura preliminar, de 50,3.

O indicador está quase 30% abaixo do registrado em novembro do ano passado, quando apontava 71,8.