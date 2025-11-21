Produtos incluídos na lista de isenções representaram US$ 3,8 bi vendidos aos EUA em 2024

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) identificou que a ampliação da lista de itens isentos da tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil adiciona 238 códigos à lista de isenção da tarifa de 40%. Desses, o Brasil exportou 85 para o mercado americano em 2024, o equivalente a US$ 3,8 bilhões - 9,1% do total exportado no ano passado.

Dos 238 códigos listados, 231 passam a ter alíquota adicional zero, e apenas sete permanecem com a tarifa básica de 10%, por não terem sido incluídos na modificação do escopo das exceções da Ordem Executiva de 14 de novembro. Entre esses sete, estão pinhões, baunilha triturada ou moída e canela.