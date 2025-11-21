Empresa do segmento de aço abre 122 vagas de trabalho no Eusébio; confira

Empresa do segmento de aço abre 122 vagas de trabalho no Eusébio; confiraProjeart segue com inscrições até o dia 30 de novembro, no site da própria empresa
A Projeart, que atua com soluções tecnológicas em aço, está com seleção aberta para 122 vagas de trabalho, em sua sede, que fica localizada no município do Eusébio.
Ao todo são 85 vagas para o setor de produção e 37 para o setor de galvanização. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 30 de novembro.
As funções com vagas em aberto são:
- Assistente de Departamento Pessoal;
- Desenhista;
- Ajudante de Equipamentos;
- Jovem Aprendiz;
- Soldador - Setor de Manutenção;
- Operador de Máquina;
- Auxiliar de Produção;
- Serralheiro - Setor Manutenção;
- Montador - Setor Montagem.
Segundo a empresa, os aprovados na seleção ficarão responsáveis por auxiliar na produção de telhas de aço, perfilados, colunas e antenas de telecomunicação.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da Projeart, clicar na aba “Trabalhe conosco”, e em seguida clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. As informações sobre requisitos e atribuições de cada vaga podem ser consultados no site da Projeart.
Os currículos dos candidatos passarão por uma triagem inicial e aqueles selecionados serão contatados para as próximas etapas do processo, que inclui testes, entrevistas e exames médicos.
