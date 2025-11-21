Empresa do segmento de aço abre 122 vagas de trabalho no Eusébio; confira

Aprovados na seleção ficarão responsáveis por auxiliar na produção de telhas de aço, perfilados, colunas e antenas de telecomunicação / Crédito: Araruna Produções/Banco de Imagens Projeart

A Projeart, que atua com soluções tecnológicas em aço, está com seleção aberta para 122 vagas de trabalho, em sua sede, que fica localizada no município do Eusébio. Ao todo são 85 vagas para o setor de produção e 37 para o setor de galvanização. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 30 de novembro.