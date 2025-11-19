UFC abre concurso para professores com salário de até R$ 13 mil

Profissionais poderão atuar em Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús / Crédito: Jr. Panela/ Divulgação UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu seleção para 66 vagas para professor. Os profissionais devem atuar entre as unidades de Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús, segundo edital publicado no Diário Oficial da União. As remunerações variam de R$3.090,43 para o regime de 20 horas semanais sem regime de dedicação exclusiva até R$13.288,85 para candidatos com doutorado e em regime de dedicação exclusiva.