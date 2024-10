Empresa imobiliária lança novo espaço nesta quarta-feira, 16; veja

O valor investido no novo emprendimento será de mais de R$ 1 milhão Crédito: Barbosa Neto/ Divulgação Moura Dubeux

Após divulgar Valor Geral de Vendas (VGV) líquido de R$ 1 bilhão no terceiro trimestre deste ano, que representou um recorde segundo a Moura Dubeux, a empresa, que trabalha no segmento de edifícios de luxo e alto padrão, lançou nesta quarta-feira, 16, espaço de exposição para os produtos da marca, a Casa MD. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e de Experiência do Cliente (CX, sigla em inglês) da empresa, o investimento que será aplicado no empreendimento, que está localizado no bairro Aldeota, é de mais de R$ 1 milhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No ambiente, os clientes poderão conhecer alguns dos principais empreendimentos da marca na Cidade, com maquetes do Casa Boris, Casa Mauá, Beach Class Unique e Beach Class Porto das Dunas.