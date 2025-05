MPCE recomenda paralisação de obras no Parque Nacional de Jericoacoara

O MPCE informou que a autorização da obra foi concedida diretamente pelo gestor do parque, ICMBio / Crédito: CLEISON SILVA / ESPECIAL PARA O POVO

Com o intuito de paralisar as obras que estão sendo realizadas no Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou a suspensão da execução do Contrato de Concessão com a Urbia Cataratas Jericoacoara S.A. A medida, requerida na segunda-feira, 19, segundo o Ministério, foi motivada pela falta de licenciamento ambiental e ausência de estudos de impacto ambiental para a execução das intervenções no local, ações consideradas obrigatórias.

As informações devem ser entregues até esta quarta-feira, 21 de maio, acompanhadas dos respectivos licenciamentos ambientais e de documentos que comprovem a realização dos estudos técnicos exigidos.

O POVO procurou a Urbia para saber que medidas tomará em relação à recomendação do MPCE e atualizará a matéria assim que receber a resposta. O ICMBio também foi convidado a se manifestar sobre o movimento do MPCE e o que acontece em Jericoacoara. O retorno do órgão também será publicado nesta matéria assim que for concretizado.