Preço da gasolina diminui quase 2% em Fortaleza

Última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo não identificou preço real na Capital, observado em R$ 6,13 no último fim de semana
Armando de Oliveira Lima
O preço médio cobrado pelo litro da gasolina em Fortaleza recuou 1,92% desde o dia 21 de outubro, quando a Petrobras baixou o valor do combustível nas distribuidoras. Assim, o litro saiu de R$ 6,25 para R$ 6,13.

Este menor valor é a média encontrada pelo O POVO nos postos da Capital. Mas não foi identificado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na pesquisa semanal que divulgou na sexta-feira, 14 de novembro.

No levantamento, o preço médio observado foi de R$ 6,18, o que representa R$ 0,05 a mais por litro no abastecimento dos veículos.

A última vez que a Petrobras - principal produtora de gasolina no Brasil - reajustou os preços para as distribuidoras foi em 21 de outubro de 2025, quando a baixa anunciada foi de 4,9%.

"Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro", informou a companhia na época.

Onde está a gasolina mais barata do Ceará?

Mas o balanço da última semana revelou os menores preços cobrados pela gasolina em dez cidades cearenses.

Entre elas, Quixadá e Crateús se destacaram pelo menor valor cobrado nos postos de combustíveis. Veja a lista completa:

  • CANINDÉ: R$ 5,99
  • CAUCAIA: R$ 5,99
  • CRATEÚS: R$ 5,69
  • FORTALEZA: R$ 5,89
  • ICÓ: R$ 6,45
  • IGUATU: R$ 6,45
  • ITAPIPOCA: R$ R$ 6,61
  • JUAZEIRO DO NORTE: R$ 5,98
  • LIMOEIRO DO NORTE: R$ 5,99
  • QUIXADÁ: R$ 5,69

Qual capital tem a gasolina mais barata do Brasil?

O mesmo levantamento aponta também os preços mínimos cobrados pelo litro da gasolina nas capitais brasileiras. Neste recorte, São Paulo (SP), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG) foram os destaques. Confira o ranking:

  1. SÃO PAULO: R$ 5,29
  2. SAO LUÍS: R$ 5,45
  3. BELO HORIZONTE: R$ 5,49
  4. RIO DE JANEIRO: R$ 5,49
  5. CAMPO GRANDE: R$ 5,53
  6. TERESINA: R$ 5,59
  7. SALVADOR: R$ 5,69
  8. PORTO ALEGRE: R$ 5,74
  9. NATAL: R$ 5,80
  10. JOÃO PESSOA: R$ 5,87
  11. BRASILIA: R$ 5,89
  12. FORTALEZA: R$ 5,89
  13. MACAPÁ: R$ 5,94
  14. BELÉM: R$ 5,96
  15. MACEIÓ: R$ 6,13
  16. VITÓRIA: R$ 6,16
  17. CUIABÁ: R$ 6,17
  18. CURITIBA: R$ 6,23
  19. FLORIANÓPOLIS: R$ 6,26
  20. GOIANIA: R$ 6,29
  21. RECIFE: R$ 6,35
  22. ARACAJÚ: R$ 6,52
  23. PALMAS: R$ 6,58
  24. PORTO VELHO: R$ 6,69
  25. BOA VISTA: R$ 6,95
  26. RIO BRANCO: R$ 6,95
  27. MANAUS: R$ 6,98

