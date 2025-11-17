Preço da gasolina diminui quase 2% em Fortaleza desde o reajuste da PetrobrasÚltima pesquisa da Agência Nacional do Petróleo não identificou preço real na Capital, observado em R$ 6,13 no último fim de semana
O preço médio cobrado pelo litro da gasolina em Fortaleza recuou 1,92% desde o dia 21 de outubro, quando a Petrobras baixou o valor do combustível nas distribuidoras. Assim, o litro saiu de R$ 6,25 para R$ 6,13.
Este menor valor é a média encontrada pelo O POVO nos postos da Capital. Mas não foi identificado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na pesquisa semanal que divulgou na sexta-feira, 14 de novembro.
No levantamento, o preço médio observado foi de R$ 6,18, o que representa R$ 0,05 a mais por litro no abastecimento dos veículos.
A última vez que a Petrobras - principal produtora de gasolina no Brasil - reajustou os preços para as distribuidoras foi em 21 de outubro de 2025, quando a baixa anunciada foi de 4,9%.
"Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro", informou a companhia na época.
Onde está a gasolina mais barata do Ceará?
Mas o balanço da última semana revelou os menores preços cobrados pela gasolina em dez cidades cearenses.
Entre elas, Quixadá e Crateús se destacaram pelo menor valor cobrado nos postos de combustíveis. Veja a lista completa:
- CANINDÉ: R$ 5,99
- CAUCAIA: R$ 5,99
- CRATEÚS: R$ 5,69
- FORTALEZA: R$ 5,89
- ICÓ: R$ 6,45
- IGUATU: R$ 6,45
- ITAPIPOCA: R$ R$ 6,61
- JUAZEIRO DO NORTE: R$ 5,98
- LIMOEIRO DO NORTE: R$ 5,99
- QUIXADÁ: R$ 5,69
Qual capital tem a gasolina mais barata do Brasil?
O mesmo levantamento aponta também os preços mínimos cobrados pelo litro da gasolina nas capitais brasileiras. Neste recorte, São Paulo (SP), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG) foram os destaques. Confira o ranking:
- SÃO PAULO: R$ 5,29
- SAO LUÍS: R$ 5,45
- BELO HORIZONTE: R$ 5,49
- RIO DE JANEIRO: R$ 5,49
- CAMPO GRANDE: R$ 5,53
- TERESINA: R$ 5,59
- SALVADOR: R$ 5,69
- PORTO ALEGRE: R$ 5,74
- NATAL: R$ 5,80
- JOÃO PESSOA: R$ 5,87
- BRASILIA: R$ 5,89
- FORTALEZA: R$ 5,89
- MACAPÁ: R$ 5,94
- BELÉM: R$ 5,96
- MACEIÓ: R$ 6,13
- VITÓRIA: R$ 6,16
- CUIABÁ: R$ 6,17
- CURITIBA: R$ 6,23
- FLORIANÓPOLIS: R$ 6,26
- GOIANIA: R$ 6,29
- RECIFE: R$ 6,35
- ARACAJÚ: R$ 6,52
- PALMAS: R$ 6,58
- PORTO VELHO: R$ 6,69
- BOA VISTA: R$ 6,95
- RIO BRANCO: R$ 6,95
- MANAUS: R$ 6,98