Fortaleza recebe exercício para proteger cabos submarinos

Exercício de manutenção de cabos submarinos de fibra óptica já foi realizado no Rio de Janeiro pela Marinha / Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação

Fortaleza, maior ponto de conexão de cabos submarinos de fibra óptica da América do Sul e segundo do mundo, será palco de um exercício inédito da Marinha do Brasil voltado à proteção dessa infraestrutura estratégica, que garante a conexão de internet de todo o País. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A operação, prevista para novembro, ocorrerá nas proximidades da Praia do Futuro e reunirá militares, órgãos do governo e empresas de telecomunicações para testar protocolos de defesa e resposta a incidentes que possam comprometer a rede responsável por manter o país conectado ao mundo.

A escolha de Fortaleza para sediar o exercício não é casual. A capital cearense é um ponto estratégico para as telecomunicações internacionais: mais do que qualquer outra cidade da América do Sul, Fortaleza concentra conexões submarinas que interligam continentes, com cabos vindos da África, Europa, América do Norte e de outras partes do Brasil. "O cuidado e a manutenção dessa rede são considerados questões de segurança nacional e econômica. Proteger a rede de dados de internet por onde cerca de 181 milhões de brasileiros navegam diariamente é um desafio gigantesco", ressalta o especialista em proteção de cabos submarinos do Comando Naval de Operações Especiais da Marinha do Brasil, Capitão de Fragata Paulo Ricardo Rodrigues dos Santos. Estudos da Telegeography apontam que passam pelo menos 16 cabos ligando o país a diversos destinos do mundo, ultrapassando 150 mil quilômetros. Ela permite que os usuários acessem a internet, façam transações financeiras, consumam entretenimento e utilizem serviços essenciais. Se esses cabos forem danificados por acidentes, causas naturais ou ações deliberadas, o impacto pode ser gigantesco.

O exercício adotará metodologia inspirada em modelos europeus, aderindo ao lema "Conhecer, vigiar e Agir (quando necessário)". O projeto busca aperffeiçoar protocolos de segurança, com integração entre Marinha, autoridades marítimas, setor privado de telecomunicações e órgãos reguladores. Estarão envolvidos o Comando de Operações Navais, o Comando de Proteção Marítima e Proteção da Amazônia Azul, o Comando Naval de Operações Especiais, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações, além de empresas como Angola Cables, Blue Marine e Huawei Marines Networks.


