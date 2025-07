Dessal: Retirada de mais de 200 famílias aguarda Minha Casa, Minha Vida, diz Elmano

FORTALEZA-CE BRASil - 15.07.2025 - Visita do Governador Elmano de Freitas ao OPovo (João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse ao O POVO que a definição das cerca de 250 famílias que ficam no entorno do terreno em que será construída a usina de dessalinização, na Praia do Futuro, em Fortaleza, depende de definições do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Ele acrescentou que vai negociar com os residentes, que são distribuídos entre quatro comunidades: Vista para o Mar, Vila Norte Sul, da Benção e Deus é Fiel.

Quando questionado do fato de os moradores não terem sido nem cadastrados ainda para um programa habitacional, ele frisou que as casas ou são de projetos da Prefeitura de Fortaleza, ou da iniciativa privada, e que a aprovação de quem vai ter direito ainda depende de avaliação da Caixa Econômica Federal. Até o momento apenas os que ficavam no terreno da obra em si é que foram indenizados, equivalendo a cerca de 15 famílias, conforme O POVO apurou. Com isso, o início das intervenções é previsto para agosto. "O que estamos fazendo é conversando com a Prefeitura de Fortaleza. Há uma expectativa de construção de algo em torno de 3,5 mil unidades e nós estamos solicitando com a Prefeitura de Fortaleza, daquilo que foi negociado com o Governo Federal, para que a gente possa incluir essas famílias, desde que aprovadas no cadastro da Caixa", afirmou. Para o gestor, é importante ter em mente que a busca por habitação para as famílias carentes da Capital existe e deve existir independentemente da Dessal.

“Não acho que é razoável, que, se eu estou aqui (se referindo ao local da dessalinização), eu tenho prioridade no Minha Casa, Minha Vida. Ele (o programa) tem regramento de famílias mais prioritárias. Elas são prioritárias por viverem em situação precária. Elas podem entrar, mas não sei se elas já tiveram uma pessoa contemplada no programa anteriormente”, disse, referindo-se às regras do programa do Governo Federal. O POVO procurou a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) para saber sobre o projeto da Prefeitura de Fortaleza para as cerca de 250 famílias que vivem no entorno da obra da usina de dessalinização.

Em nota, o órgão informa que o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza mantêm diálogo permanente com os moradores da região que receberá as obras da Dessal do Ceará. "Todas as famílias atingidas diretamente pela obra foram indenizadas e saíram do local", diz, mas, vale frisar que estas são referentes a que estavam no local exato da obra.

"A Coordenadoria da Habitação da Secretaria das Cidades, do Governo do Ceará, e a Habitafor, da Prefeitura de Fortaleza, articulam a entrega de moradias definitivas através de conjuntos habitacionais em construção pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza possui 15 residenciais em obras, com cerca de 3 mil novas unidades habitacionais." Entenda o projeto da Dessal Os residentes na Praia do Futuro devem ser impactados pela construção da maior planta de dessalinização para consumo humano da América Latina, projeto que retira o sal da água marinha por meio de um tratamento robusto à base de osmose reversa — procedimento já realizado em cidades que não possuem representativa oferta de água doce, seja por inexistência ou contaminação dos recursos.