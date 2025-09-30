Turismo náutico cresce 21% Ceará e movimenta R$ 1,3 bilhão 2025

Evento no Sebrae/CE reúne esportes náuticos e trade turístico em Fortaleza Instrutores e turistas durante prática de esportes náuticos em Jericoacoara / Crédito: Evelynne Tabosa

O turismo náutico no Ceará deve registrar um crescimento expressivo em 2025. Estimativas do Sebrae apontam que o número de visitantes ligados ao segmento deve saltar de 297,5 mil em 2024 para 350 mil em 2025, um avanço de 17,6%. A receita direta do setor deve acompanhar o ritmo, passando de R$ 1,145 bilhão para R$ 1,387 bilhão, alta de 21,2%. O gasto médio por visitante está estimado em R$ 3.965,45.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A cadeia produtiva vai muito além do passeio em si. O setor envolve fornecedores de insumos e equipamentos, alimentação, vestuário, reparos, logística, transporte, comunicação visual e marketing, gerando emprego e renda durante todo o ano. Em julho, levantamento feito com 13 escolas de esportes aquáticos no Estado identificou 100 funcionários diretos, ticket médio de R$ 52 por passeio e receita anual de R$ 2,6 milhões.

Para consolidar esse crescimento, o Sebrae/CE promoveu nesta terça-feira, 30, o 1º Encontro de Integração entre Esportes Náuticos e Turismo de Experiências, na sede da instituição em Fortaleza. O evento reuniu escolas, bases e clubes de esportes náuticos com agências de viagens, operadoras, hotéis e guias, que buscam fortalecer a integração do setor com o trade turístico.

A programação inclui uma Rodada de Negócios, que conecta diretamente empresas do segmento náutico com agências e hotéis, abrindo novas oportunidades comerciais e promocionais. Para a analista do Sebrae/CE, Evelyne Tabosa, a iniciativa representa um passo decisivo para consolidar Fortaleza como referência nacional nesse tipo de turismo.