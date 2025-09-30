Ceará registra crescimento de 277% no turismo argentino em dois anos

Ceará registra crescimento de 277% no turismo argentino em dois anosNúmero passou de 2.658 em 2023 para 10.040 visitantes em 2025, conforme o secretário estadual do Turismo
O fluxo de turistas argentinos para o Ceará teve um crescimento de 277% em dois anos, conforme dados apresentados pelo secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismarck, durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), realizada em Buenos Aires.
O número de visitantes da Argentina passou de 2.658, em 2023, para 10.040 visitantes, em 2025.
A FIT é o maior encontro do setor no continente, reunindo mais de 1.700 expositores e delegações de mais de 50 países e foi utilizado pela comitiva cearense para fortalecer a imagem do Estado no cenário turístico global.
No evento, o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, ressaltou a importância da presença cearense em eventos desse porte e intensificou as articulações junto a companhias aéreas e operadores de viagens, a fim de ampliar a malha aérea internacional com destino ao Estado.
“O Ceará segue se posicionando no cenário internacional, fortalecendo parcerias e abrindo novas portas para o turismo e para a nossa economia”, afirmou o secretário.
A Argentina é o principal emissor de turistas para o Brasil. Nesse sentido, conforme nota da Secretaria do Turismo do Ceará, “o aumento significativo no fluxo de visitantes é resultado direto da política de promoção internacional e da ampliação da conectividade aérea, reforçando o potencial do Estado como destino competitivo na América Latina”.
