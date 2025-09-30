Ceará registra crescimento de 277% no turismo argentino em dois anos

A Argentina é o principal emissor de turistas para o Brasil / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O fluxo de turistas argentinos para o Ceará teve um crescimento de 277% em dois anos, conforme dados apresentados pelo secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismarck, durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), realizada em Buenos Aires. O número de visitantes da Argentina passou de 2.658, em 2023, para 10.040 visitantes, em 2025.