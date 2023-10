Decreto que favorece cadeia produtiva do leite no Brasil é assinado

O decreto modifica as condições para a utilização dos créditos presumidos de PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) concedidos no âmbito do Programa Mais Leite Saudável Crédito: Beyza Efe

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou decreto que fortalece a cadeia produtiva do leite no Brasil. O ato, que entra em vigor em 90 dias, tem por objetivo fomentar a produção de leite in natura e promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local. A medida não ocasiona renúncia de receita tributária. Além disso, modifica as condições para a utilização dos créditos presumidos de PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) concedidos no âmbito do Programa Mais Leite Saudável.

Ao discursar, ele ressaltou que a medida vai beneficiar os pequenos produtores cearenses, que formam maioria na cadeia produtiva leiteira, e terão o produto mais competitivo para fechar negócios com os laticínios. Hoje, o estado produz 800 mil litros de leite por ano. O presidente da Federação da Agropecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, comemorou a decisão do governador e afirmou que a desoneração vai ajudar a atrair mais investidores para o Estado, no projeto da Faec de ter mais indústrias de beneficiamento do leite competindo e valorizando o trabalho dos produtores.

A Coca-Cola do leite A quantidade de leite processado no complexo industrial da Alvoar Lácteos, inaugurado com a presença do governador, vai subir 15% e chegar a 1,6 milhão de litros por dia.