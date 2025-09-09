O POVO conquista três premiações em duas categorias no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Carol Kossling, Julio Caesar e Samuel Setubal são laureados no Prêmio Sebrae de Jornalismo nas Categoria Texto e Fotojornalismo / Crédito: Naiana Gomes/Divulgação

O POVO conquistou três premiações em duas categorias na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025 – Etapa Estadual Ceará. Na categoria Fotojornalismo, Júlio Caesar ficou em primeiro lugar com fotografia intitulada “Artesanato e Tradição: O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará”.

“É sempre bom ter um trabalho reconhecido em um prêmio. Especialmente esse, que foi feito por um time de primeira do O POVO e é o 10⁰ da minha carreira. O tema também foi especial, COP30, neste ano que o Brasil sediará a principal conferência mundial do clima. Viva o jornalismo de qualidade!”, exaltou Carol Kossling. Além das duas categorias com trabalhos premiados, o Sebrae também laureou os três melhores trabalhos inscritos nas categorias Áudio, Vídeo e Jornalismo Universitário. De acordo com o Sebrae, “a iniciativa, que tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira, contou este ano com 90 reportagens ou séries inscritas na etapa estadual Ceará, superando as 87 inscrições registradas na edição de 2024”.