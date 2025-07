Canoagem: atividade para curtir as férias e vivenciar o litoral de Fortaleza

Prática de canoagem movimenta orla de Fortaleza e promove bem-estar / Crédito: FCO FONTENELE

“Somos um povo do mar”, reflete a gestora comercial Marília Nobre, de 37 anos, ao falar sobre a prática de canoagem em Fortaleza. A atividade náutica alia esporte, cultura e lazer, e vem se destacando como uma opção para quem deseja aproveitar as férias para conhecer a cidade por meio de seu principal seu cartão-postal: o litoral. Diretora comercial na Vibe Va'a Club e praticante de canoagem desde 2021, Marília Nobre afirma que a prática de canoagem manifesta a conexão que a capital cearense tem com o mar.

A Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil organizada em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. , então é muito importante a gente unir esforços. Nós temos uma cultura muito forte do mar, social e econômica. Muitas famílias vivem da economia do mar", ressalta. Arquiteta e atual presidente da Federação de Va'a e Parava'a do Ceará (Feva'ace), Ligia Felismino reflete que a prática da canoa convida as pessoas a viverem o oceano de maneira ativa, segura e prazerosa. "A canoagem é uma excelente alternativa de lazer para as férias, especialmente em uma cidade como Fortaleza, com clima quente o ano inteiro e um litoral belíssimo. A atividade proporciona contato direto com a natureza, promove bem-estar físico e mental, e pode ser praticada em grupo, o que a torna ainda mais prazerosa", afirma. Fortaleza, CE, BR 10.06.25 Passeios de canoa havaina na Av. Beira Mar (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Canoagem promove autoconhecimento e conexão com a natureza, afirmam praticantes Praticante de canoagem havaiana há quatro anos e uma das fundadoras da Feva'ace, a assistente social Ariane Soares da Silva relembra com emoção a primeira vez que sentou no banco de uma canoa. “Eu nunca esqueço, foi um momento mágico na minha vida. À convite de uma amiga, nós fomos em um passeio no Mara Hope. Fui por curiosidade e a canoa me capturou, costumo dizer”, rememora. A assistente social faz questão de ressaltar a importância histórica da canoa, milenarmente utilizada por povos do mar, como os polinésios, para prática da pesca e o transporte de mercadorias. Atualmente, ela ressalta a utilização desse equipamento em atividades de lazer, esporte e performance.

“Para mim, a canoa é essa reconexão com a minha espiritualidade. Quando eu sento no banco da canoa, eu tô praticando esporte, mas eu também tô meditando. A canoa ensina muito sobre os nossos limites, nossa disciplina, nossas potências. Ali, a gente aprende muito sobre nós. É um esporte que implica muito em autoconhecimento”, conta. O estilo de vida da canoagem também ecoa no investimento em projetos sociais, um deles é o A(Mar) Rosa. A iniciativa voluntária atende gratuitamente “mulheres sobreviventes do câncer de mama, que já estão curadas ou que estão em tratamento”, explica Marília Nobre. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sexta-feiras, a partir das 6h30, na praia do Náutico. “Existe todo um um estudo que mostra que a prática da canoagem beneficia muito as mulheres a conseguirem ter de volta os plenos movimentos, porque muitas vezes elas fazem o esvaziamento das axilas e isso trava um pouco mais o movimento. A canoa havaiana consegue devolver para essas mulheres a possibilidade de praticar um esporte e se sentirem incluídas. É mágico”, relata.