Ceará cria 6.933 novos postos de trabalho em agosto, diz Caged

Setor de serviços foi o que apresentou o maior número de novos postos de trabalho / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará gerou 6.933 novos postos de trabalho em agosto, conforme aponta pesquisa do Novo Caged, ou Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O resultado é fruto do saldo de 60.733 novas admissões ante 53.840 desligamentos. O destaque do mês foi o setor de serviços, com 2.182 novas vagas com carteira assinada, resultado de 29.032 contratações ante 26.850 demissões.