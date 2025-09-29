Ceará cria 6.933 novos postos de trabalho em agosto, diz Caged

Ceará gera 6.933 novos postos de trabalho em agosto, aponta CagedPrincipal destaque foi para o setor de serviços, que acumulou 2.182 novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado
O Ceará gerou 6.933 novos postos de trabalho em agosto, conforme aponta pesquisa do Novo Caged, ou Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O resultado é fruto do saldo de 60.733 novas admissões ante 53.840 desligamentos.
O destaque do mês foi o setor de serviços, com 2.182 novas vagas com carteira assinada, resultado de 29.032 contratações ante 26.850 demissões.
Todos o setores, a propósito, tiveram saldo positivo em agosto. O setor de construção aparece na segunda posição com 1.859 novos postos, seguido da indústria com 1.193; do comércio, com 893; e da agropecuária com 806.
Na comparação com o mês de julho e com agosto do ano passado, contudo, houve desaceleração na geração de empregos. Para se ter uma ideia, em julho foram geradas 7.804 novas vagas e em agosto de 2024, 10.331 novos postos considerando todos os setores.
O únicos setor que avançou nos dois comparativos foi a agropecuária que passou de 744 vagas em agosto do ano passado e de 545 em julho para as atuais 806. Já a construção teve avanço quando a base comparativo é o mês equivalente do ano passado, indo de 932 vagas para 1.859.
Em suas redes sociais, o governador Elmano de Freitas exaltou que “quase 7 mil novos empregos foram gerados em agosto no Ceará. Já são mais de 148 mil novos postos de trabalho com carteira assinada criados desde janeiro de 2023, segundo dados do Novo Caged”.
“Todos os setores tiveram saldo positivo. O destaque foi do setor de serviços, com 2.182 vagas, seguido da construção civil e da indústria. Continuaremos trabalhando para atrair novas empresas, impulsionar a nossa economia e gerar ainda mais oportunidades para o povo cearense”, afirmou.
