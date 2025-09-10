Número de turistas internacionais cresce 29,67% no Ceará em 2025

Entre os países que mais enviaram turistas ao Ceará em 2025, destacam-se França (16,95%), Portugal (16,50%), Argentina (14,42%) e Estados Unidos (12,35%). / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará está consolidando sua posição como um dos principais destinos no Brasil para visitantes estrangeiros. De janeiro a agosto de 2025, o Estado recebeu 69.623 turistas internacionais em voos diretos, um crescimento de 29,67% em relação ao mesmo período de 2024. De acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), essa expansão é impulsionada pela introdução de novas rotas de voos internacionais para cidades como Madri e Lisboa, atraindo mais visitantes e fortalecendo a economia local.



Segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o anúncio de novos voos internacionais significa mais conexões, visitantes e dinheiro girando na nossa economia local. “Só em 2025, já foram anunciados quatro novos voos internacionais (Madri, Caiena, Montevidéu e Lisboa)”, disse Elmano de Freitas. Além disso, indica a Setur-CE, o Estado tem observado um cenário mais equilibrado em relação às origens dos turistas, com a América do Sul ganhando participação e a Europa mantendo uma forte presença. Além do aumento dos voos internacionais, o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, afirma que os resultados refletem a estratégia de promoção do destino do Estado. De acordo com ele, o crescimento no número de turistas estrangeiros mostra que o Ceará está cada vez mais conectado com o mundo. “A chegada de novos voos e a ampliação da nossa presença em diferentes mercados reforçam a importância de diversificar os caminhos que trazem turistas até nós. Essa diversidade de origens torna o fluxo mais estável, plural e sustentável ao longo do tempo”, informou Eduardo Bismarck.

Pessoas vindas de diferentes continentes

Conforme dados da Setur-CE, se em 2024 a maioria dos turistas internacionais vinha da Europa, agora há um cenário mais equilibrado entre diferentes continentes. A Europa segue como maior mercado emissor, com 67,79%, mas a América do Sul saltou de 10,27% para 18,40%, puxada principalmente pela Argentina e pelo Chile. A América do Norte também manteve participação relevante, com 12,78%. Entre os países que mais enviaram turistas ao Ceará em 2025, destacam-se França (16,95%), Portugal (16,50%), Argentina (14,42%) e Estados Unidos (12,35%).