Turismo em Icapuí: confira roteiro histórico para enriquecer a sua experiência no litoral

Turismo em Icapuí: confira roteiro histórico para enriquecer a sua experiência no litoralCasas antigas, igrejas, engenhos e memórias coletivas compõem um roteiro turístico que revela a identidade e o patrimônio histórico do município
Icapuí é muito mais que suas praias paradisíacas e forte tradição pesqueira. O município guarda também um patrimônio histórico singular com potencial para ganhar muito espaço como atrativo turístico.
Muito além do mar e da natureza exuberante, a cidade do Litoral Leste do Ceará revela ao visitante uma trajetória marcada por lutas políticas, entrepostos comerciais e manifestações culturais que ajudaram a moldar sua identidade. O patrimônio histórico, por exemplo, conta com casas de taipa alpendradas, igrejas neoclássicas, casarões e engenhos de farinha, além de acervos arqueológicos.
“Em cidades como Icapuí, que possuem um patrimônio histórico rico, é possível criar um diálogo entre o passado e o presente, envolvendo tanto os visitantes quanto os moradores, especialmente os jovens, em um processo de valorização cultural e identidade local”, afirma o historiador e escritor Freitas Filho.
De acordo com ele, o turismo histórico, uma vez bem integrado ao contexto local e às necessidades das novas gerações, “pode se tornar uma poderosa ferramenta para preservar a memória coletiva e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”.
Partindo desse princípio, divulgamos um roteiro de turismo histórico em Icapuí para quem deseja conhecer o município além das praias, revisitando sua memória, patrimônio e identidade cultural. O material foi elaborado com base em folder da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapuí. Acompanhe!
Roteiro histórico, cultural e gastronômico
Abaixo, conheça edificações históricas, casas de alpendre que guardam memórias do passado e viva uma imersão nas tradições locais. O roteiro combina visita a espaços culturais, patrimônios religiosos e casas históricas que contam a formação do município.
Casa da Memória Latino-Americana (Centro – Icapuí)
Acervo com cerca de 2.000 quadros sobre as lutas populares da América Latina, dos quais 450 estão expostos. O espaço promove diálogo a partir da memória de ícones e personalidades políticas.
- Onde: Rua Floriano Monteiro, 1328 – Centro
- Duração: 1h
- Contato: (88) 3432-1559 / (88) 99964-6451
- Funcionamento: Segunda a Sexta: 8h às 18h | Sábado: 8h às 12h
Centro de Ibicuitaba – Primeira sede de Icapuí
- Casarão da Família Holanda, uma das primeiras casas de alvenaria.
- Igreja Nossa Senhora do Rosário (c. 1870).
- Objetos sacros históricos: órgão musical, Bíblia em latim, ostensório, candelabros e a imagem de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos.
Casa Maria da Conceição Rebouças / Museu da Memorabília (Morro Pintado)
- Casa histórica de 1915.
- Arquitetura, mobília e objetos que revelam costumes das comunidades.
- Visita guiada com narrativa sobre a vida local.
Rodovia Miguelzinho de Carvalho, S/N – Morro Pintado
- Duração: 1h
- Contato: (88) 98844-0342 | Contato: Marcos Paulo
- Funcionamento: Visitas mediante agendamento prévio
Condomínio Sítio do Engenho (Peixe Gordo)
Engenho de cana-de-açúcar, casa de farinha e alambique.
Casa histórica de 1934 do casal João Cunha e Carminha.
Narrativas conduzidas pelo Sr. Tarcísio, membro da família.
Rodovia Miguelzinho de Carvalho, S/N – Peixe Gordo
Duração: 1h
Contato: (84) 99405-2642 / (84) 99105-8905
Funcionamento: Visitas todos os dias, das 8h às 18h
Possibilidade de almoço sob encomenda
Centro Histórico da Caiçara (Icapuí-Sede)
- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição – construção que representa a tradição religiosa local e simboliza a luta pela autonomia política.
- Casarões e casas de taipa alpendradas – testemunhos do processo de ocupação colonial, ainda preservados em algumas ruas.
- Praça Central – espaço de convivência que pode ser ponto de partida para caminhadas guiadas sobre a formação do município.
Distrito de Areias (Ibicuitaba)
- Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Areias (1875) – marco histórico e religioso que teve papel fundamental na organização comunitária e na luta pela emancipação.
- Casas tradicionais e Engenhos de Farinha – visita a estruturas que contam sobre a vida comunitária do século XIX, quando eram locais de trabalho e encontros sociais.
Retiro Grande
- Enseada Histórica de Retiro Grande – entreposto comercial ativo desde 1799, que funcionou até meados do século XIX, movimentando o comércio regional.
- Porto Antigo – espaço simbólico para compreender o papel estratégico de Icapuí nas rotas comerciais do período colonial.
Memória Militar e Colonização
- Sítios das Fortificações Coloniais – ruínas ou áreas de referência das três fortificações erguidas entre os séculos XVIII e XIX, utilizadas para proteger interesses da Coroa.
- Acervos Arqueológicos – peças históricas e pré-históricas que ajudam a compreender a ocupação original do território.
Artesanato
Mãos habilidosas dão vida a peças únicas:
- Renda, labirinto e bordados.
- Esculturas em madeira.
- Criações em palha e conchas.
Onde encontrar:
- Mercado Municipal: (88) 99993-8960
- Rosinha: (88) 99708-4297
- Salete: (88) 99708-4297
Gastronomia Caiçara
Uma viagem de sabores autênticos:
- Pratos do mar: lagosta fresquinha, camarão, búzios e outros mariscos.
- Receitas tradicionais: guisado, farofa de arraia, pirão de búzios, batata com coco e grolado.
- Doces típicos: destaque para o doce de caju.
Riqueza histórica
A história de Icapuí começa com as sesmarias coloniais, que, segundo o historiador Freitas Filho, “ajudaram a delimitar nosso território, anteriormente conhecido como ‘Praias’ ou ‘região praiana’”. No século XVIII, o litoral ganhou importância com o comércio do charque de Aracati: “o litoral de Icapuí passou a ser ponto estratégico, por onde passavam longos comboios de comerciantes e tangerinos com suas manadas de gado”.
A organização política avançou com a criação do “Distrito de Praias, com sede na vila da Caiçara” (1833) e a fundação da paróquia de Areias em 1875, considerada “um dos grandes marcos”. Após tentativas frustradas em 1940 e 1957, a emancipação ocorreu em 1984. “O povo disse ‘SIM’ a Icapuí”, relata o historiador.
A economia, sempre esteve ligada ao mar: “a pesca sempre foi o carro-chefe. Icapuí se tornou um dos maiores centros pesqueiros do Ceará”, informa, especialmente com a lagosta, a partir de 1958. O município guarda ainda um rico patrimônio, descrito como “um verdadeiro Museu à céu aberto”, cuja preservação pode fortalecer o turismo e a identidade local.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar. Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
