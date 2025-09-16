Turismo em Icapuí: confira roteiro histórico para enriquecer a sua experiência no litoral

Vista da Praia da Redonda, em Icapuí. Município tem identidade cultural e histórica moldada pelo mar / Crédito: Deivyson Teixeira

Icapuí é muito mais que suas praias paradisíacas e forte tradição pesqueira. O município guarda também um patrimônio histórico singular com potencial para ganhar muito espaço como atrativo turístico.

Muito além do mar e da natureza exuberante, a cidade do Litoral Leste do Ceará revela ao visitante uma trajetória marcada por lutas políticas, entrepostos comerciais e manifestações culturais que ajudaram a moldar sua identidade. O patrimônio histórico, por exemplo, conta com casas de taipa alpendradas, igrejas neoclássicas, casarões e engenhos de farinha, além de acervos arqueológicos.



Leia mais: Icapuí: onde a cultura e o mar se encontram para encantar os visitantes

“Em cidades como Icapuí, que possuem um patrimônio histórico rico, é possível criar um diálogo entre o passado e o presente, envolvendo tanto os visitantes quanto os moradores, especialmente os jovens, em um processo de valorização cultural e identidade local”, afirma o historiador e escritor Freitas Filho.

De acordo com ele, o turismo histórico, uma vez bem integrado ao contexto local e às necessidades das novas gerações, “pode se tornar uma poderosa ferramenta para preservar a memória coletiva e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”.

Partindo desse princípio, divulgamos um roteiro de turismo histórico em Icapuí para quem deseja conhecer o município além das praias, revisitando sua memória, patrimônio e identidade cultural. O material foi elaborado com base em folder da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapuí. Acompanhe!

Clique aqui para baixar o PDF. Roteiro histórico, cultural e gastronômico

Abaixo, conheça edificações históricas, casas de alpendre que guardam memórias do passado e viva uma imersão nas tradições locais. O roteiro combina visita a espaços culturais, patrimônios religiosos e casas históricas que contam a formação do município.

Casa da Memória Latino-Americana (Centro – Icapuí)

Acervo com cerca de 2.000 quadros sobre as lutas populares da América Latina, dos quais 450 estão expostos. O espaço promove diálogo a partir da memória de ícones e personalidades políticas.



Onde: Rua Floriano Monteiro, 1328 – Centro



Rua Floriano Monteiro, 1328 – Centro Duração: 1h



1h Contato: (88) 3432-1559 / (88) 99964-6451



(88) 3432-1559 / (88) 99964-6451 Funcionamento: Segunda a Sexta: 8h às 18h | Sábado: 8h às 12h Centro de Ibicuitaba – Primeira sede de Icapuí

Casarão da Família Holanda, uma das primeiras casas de alvenaria.



Igreja Nossa Senhora do Rosário (c. 1870).



Objetos sacros históricos: órgão musical, Bíblia em latim, ostensório, candelabros e a imagem de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos.

Casa Maria da Conceição Rebouças / Museu da Memorabília (Morro Pintado)

Casa histórica de 1915.



Arquitetura, mobília e objetos que revelam costumes das comunidades.



Visita guiada com narrativa sobre a vida local.

Rodovia Miguelzinho de Carvalho, S/N – Morro Pintado

Duração: 1h



1h Contato: (88) 98844-0342 | Contato: Marcos Paulo



(88) 98844-0342 | Contato: Marcos Paulo Funcionamento: Visitas mediante agendamento prévio

Condomínio Sítio do Engenho (Peixe Gordo)

Engenho de cana-de-açúcar, casa de farinha e alambique.

Casa histórica de 1934 do casal João Cunha e Carminha.

Narrativas conduzidas pelo Sr. Tarcísio, membro da família.

Rodovia Miguelzinho de Carvalho, S/N – Peixe Gordo

Duração: 1h

Contato: (84) 99405-2642 / (84) 99105-8905

Funcionamento: Visitas todos os dias, das 8h às 18h

Possibilidade de almoço sob encomenda Centro Histórico da Caiçara (Icapuí-Sede)

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição – construção que representa a tradição religiosa local e simboliza a luta pela autonomia política.



construção que representa a tradição religiosa local e simboliza a luta pela autonomia política. Casarões e casas de taipa alpendradas – testemunhos do processo de ocupação colonial, ainda preservados em algumas ruas.



testemunhos do processo de ocupação colonial, ainda preservados em algumas ruas. Praça Central – espaço de convivência que pode ser ponto de partida para caminhadas guiadas sobre a formação do município.

Distrito de Areias (Ibicuitaba)

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Areias (1875) – marco histórico e religioso que teve papel fundamental na organização comunitária e na luta pela emancipação.



marco histórico e religioso que teve papel fundamental na organização comunitária e na luta pela emancipação. Casas tradicionais e Engenhos de Farinha – visita a estruturas que contam sobre a vida comunitária do século XIX, quando eram locais de trabalho e encontros sociais.

Retiro Grande

Enseada Histórica de Retiro Grande – entreposto comercial ativo desde 1799, que funcionou até meados do século XIX, movimentando o comércio regional.



entreposto comercial ativo desde 1799, que funcionou até meados do século XIX, movimentando o comércio regional. Porto Antigo – espaço simbólico para compreender o papel estratégico de Icapuí nas rotas comerciais do período colonial.

Memória Militar e Colonização

Sítios das Fortificações Coloniais – ruínas ou áreas de referência das três fortificações erguidas entre os séculos XVIII e XIX, utilizadas para proteger interesses da Coroa.



ruínas ou áreas de referência das três fortificações erguidas entre os séculos XVIII e XIX, utilizadas para proteger interesses da Coroa. Acervos Arqueológicos – peças históricas e pré-históricas que ajudam a compreender a ocupação original do território.

Artesanato

Mãos habilidosas dão vida a peças únicas:



Renda, labirinto e bordados.



Esculturas em madeira.



Criações em palha e conchas.

Onde encontrar:

Mercado Municipal: (88) 99993-8960



(88) 99993-8960 Rosinha: (88) 99708-4297



(88) 99708-4297 Salete: (88) 99708-4297

Gastronomia Caiçara

Uma viagem de sabores autênticos:

Pratos do mar: lagosta fresquinha, camarão, búzios e outros mariscos.



lagosta fresquinha, camarão, búzios e outros mariscos. Receitas tradicionais: guisado, farofa de arraia, pirão de búzios, batata com coco e grolado.



guisado, farofa de arraia, pirão de búzios, batata com coco e grolado. Doces típicos: destaque para o doce de caju. Riqueza histórica

A história de Icapuí começa com as sesmarias coloniais, que, segundo o historiador Freitas Filho, “ajudaram a delimitar nosso território, anteriormente conhecido como ‘Praias’ ou ‘região praiana’”. No século XVIII, o litoral ganhou importância com o comércio do charque de Aracati: “o litoral de Icapuí passou a ser ponto estratégico, por onde passavam longos comboios de comerciantes e tangerinos com suas manadas de gado”.

