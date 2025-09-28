Turismo: Parceria lançará marca Nordeste nesta segunda-feira

Atrações como as praias da região atraem milhares de turistas do Brasil e do mundo / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Uma parceria entre o Consórcio Nordeste, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai lançar a marca Nordeste, nesta segunda-feira, 29, na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, na Argentina. O país vizinho é o principal emissor de visitantes para a região em 2025, com 107,6 mil turistas, seguido por Portugal, com 43,4 mil; França, com 26,5 mil; além da Itália, com 22 mil.

“A proposta é reforçar a imagem do Nordeste como um destino completo, com sol o ano todo, mas também com opções para todos os gostos e perfis de viajantes“, prossegue o informe. Integração e consolidação A secretária de Turismo de Alagoas e coordenadora da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste, Bárbara Braga, ressaltou que “representantes dos nove estados estarão unidos na promoção integrada das experiências e produtos turísticos, que é o nosso grande objetivo para consolidar o destino Nordeste." Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que “o Nordeste vem se consolidando no turismo internacional. Os viajantes saem de seus países em busca exatamente do que essa região oferece: resorts em praias paradisíacas, experiências culturais genuínas, voos diretos, gastronomia, contato com uma natureza fascinante, infraestrutura e autenticidade”.