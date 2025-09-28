Turismo: Parceria lançará marca Nordeste nesta segunda-feira

Turismo: Parceria entre governo e entidades lançará marca Nordeste nesta segunda-feiraIniciativa reúne Consórcio Nordeste, Embratur e Sebrae e ocorrerá na Argentina, principal país emissor de turistas para a região
Uma parceria entre o Consórcio Nordeste, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai lançar a marca Nordeste, nesta segunda-feira, 29, na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, na Argentina.
O país vizinho é o principal emissor de visitantes para a região em 2025, com 107,6 mil turistas, seguido por Portugal, com 43,4 mil; França, com 26,5 mil; além da Itália, com 22 mil.
Leia mais
Ao todo, 300 mil turistas internacionais desembarcaram no Nordeste até agosto de 2025, um crescimento de 51,41% na comparação com período equivalente do ano passado
De acordo com nota do Consórcio Nordeste, com a marca “o objetivo é atrair mais visitantes de diversas partes do mundo e do Brasil e, cada vez mais, qualificar a oferta turística e garantir um desenvolvimento sustentável para a região Nordeste”.
O comunicado lembra que “a criação da marca Nordeste busca apresentar ao mundo a riqueza de experiências autênticas e a diversidade cultural, as praias e o sertão, o patrimônio histórico e a gastronomia singular que compõem o DNA da região”.
“A proposta é reforçar a imagem do Nordeste como um destino completo, com sol o ano todo, mas também com opções para todos os gostos e perfis de viajantes“, prossegue o informe.
Integração e consolidação
A secretária de Turismo de Alagoas e coordenadora da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste, Bárbara Braga, ressaltou que “representantes dos nove estados estarão unidos na promoção integrada das experiências e produtos turísticos, que é o nosso grande objetivo para consolidar o destino Nordeste."
Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que “o Nordeste vem se consolidando no turismo internacional. Os viajantes saem de seus países em busca exatamente do que essa região oferece: resorts em praias paradisíacas, experiências culturais genuínas, voos diretos, gastronomia, contato com uma natureza fascinante, infraestrutura e autenticidade”.
“Estamos apresentando um Brasil que vai além dos cartões postais. Um destino acolhedor, que valoriza sua gente, sua cultura e o meio ambiente, e é cheio de oportunidades únicas”, conclui.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos sites!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado